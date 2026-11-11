بالتزامن مع الاحتفال بعيد العزاب العالمي يوم 11 نوفمبر من كل عام، تتجدد التساؤلات حول طبيعة الحياة دون ارتباط عاطفي، وهل يمكن للإنسان أن يشعر بالسعادة والاستقرار دون وجود شريك في حياته؟

والحقيقة أن السعادة لا ترتبط بالزواج أو الدخول في علاقة عاطفية فقط، فهناك أشخاص يستمتعون بحياتهم ويحققون أهدافهم ويشعرون بالرضا عن أنفسهم رغم عدم وجود شريك، وذلك بفضل قدرتهم على بناء حياة متوازنة والاهتمام باحتياجاتهم الشخصية والاجتماعية.

في عيد العزاب العالمي 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط

7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط

وتشير دراسات علم النفس إلى أهمية العلاقات الاجتماعية والدعم المتبادل في تعزيز الشعور بالانتماء والرضا عن الحياة، لكن ذلك لا يعني أن العلاقة العاطفية هي الطريق الوحيد لتحقيق السعادة، إذ يمكن للإنسان الحصول على الدعم من الأسرة والأصدقاء والمجتمع.

وبمناسبة عيد العزاب العالمي، نستعرض 7 أشياء يفعلها الشخص الذي يشعر بالرضا عن حياته دون ارتباط، وفقا لما نشره موقع مايو كلينيك.

1- يستثمر وقته في تطوير نفسه

من أبرز العادات التي يمارسها الشخص السعيد دون ارتباط الاهتمام بتطوير مهاراته واكتساب خبرات جديدة، سواء من خلال تعلم لغة أو الالتحاق بدورات تدريبية أو ممارسة هواية قديمة.

فبدلًا من انتظار حدوث تغيير في حياته العاطفية، يركز على تحقيق أهدافه الشخصية والمهنية، وهو ما يمنحه شعورًا بالتقدم والإنجاز.

2- يستمتع بقضاء الوقت بمفرده

لا ينظر الشخص المتصالح مع العزوبية إلى الجلوس بمفرده باعتباره أمرًا محزنًا، بل يستغل هذا الوقت في ممارسة الأنشطة التي يحبها، مثل القراءة ومشاهدة الأفلام والخروج للتنزه أو الاستمتاع بمشروب مفضل.

وتساعد القدرة على الاستمتاع بالوقت الخاص على فهم الاحتياجات الشخصية واكتشاف الأشياء التي تمنح الإنسان الراحة والرضا.

3- يحافظ على علاقاته الاجتماعية

عدم وجود شريك عاطفي لا يعني العيش في عزلة، فالشخص السعيد دون ارتباط يحرص على التواصل مع الأصدقاء والأقارب والمشاركة في المناسبات الاجتماعية.

وتعد العلاقات الاجتماعية الداعمة من العوامل المهمة للصحة النفسية، إذ تمنح الإنسان شعورًا بالانتماء وتوفر له مساحة للتحدث وتبادل الخبرات والحصول على الدعم في الأوقات الصعبة.

4- يهتم بصحته الجسدية والنفسية

يحرص الشخص الذي يشعر بالرضا عن حياته على الاهتمام بصحته من خلال ممارسة الرياضة وتناول الطعام المتوازن والنوم بصورة منتظمة.

كما يمنح نفسه فرصة للراحة والتعامل مع الضغوط اليومية، ولا يتجاهل مشاعره أو احتياجاته النفسية، لأن الاستقرار النفسي لا يعتمد على وجود علاقة عاطفية فقط.

5- يتخذ قراراته وفقًا لاحتياجاته وأهدافه

من الأمور التي يقدرها بعض الأشخاص في حياة العزوبية امتلاك مساحة أكبر لاتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل والسفر والإنفاق والأنشطة اليومية وفقًا لظروفهم وأهدافهم الشخصية.

لكن الاستقلال لا يعني رفض المشاركة أو الالتزام، وإنما القدرة على تحمل المسؤولية وتحديد الأولويات دون الشعور بالضغط المستمر لإرضاء الآخرين.

6- يتوقف عن مقارنة حياته بالآخرين

من أهم علامات الرضا عن الحياة عدم قياس السعادة بعدد الأشخاص المرتبطين أو المتزوجين من حوله.

فالشخص المتصالح مع اختياراته لا يعتبر صور حفلات الزفاف أو المناسبات العائلية دليلًا على أن حياته أقل قيمة، بل يدرك أن لكل إنسان ظروفه وتوقيته وأهدافه المختلفة.

كما يتجنب الاستسلام لضغط المجتمع أو الدخول في علاقة غير مناسبة لمجرد التخلص من أسئلة الآخرين حول الزواج.

7- يضع أهدافًا مستقبلية ويسعى لتحقيقها

لا يتوقف الشخص السعيد دون ارتباط عن التخطيط لمستقبله، بل يحدد أهدافًا يسعى للوصول إليها، سواء كانت مرتبطة بالعمل أو الدراسة أو السفر أو الادخار أو تأسيس مشروع خاص.

ويساعد وجود أهداف واضحة على منح الحياة معنى واتجاهًا، ويجعل الإنسان أكثر قدرة على استثمار وقته وطاقته في أمور تحقق له الرضا والإنجاز.

هل العزوبية تعني أن الشخص أكثر سعادة من المتزوجين؟

في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط

لا يمكن تعميم ذلك، فالسعادة تختلف من شخص إلى آخر، ولا توجد قاعدة علمية تثبت أن العزوبية أفضل نفسيًا من الزواج أو العكس بالنسبة لجميع الأشخاص.

وتتأثر جودة الحياة بعوامل متعددة، منها طبيعة العلاقات الاجتماعية، والاستقرار النفسي والمادي، والصحة، والشعور بالأمان والرضا عن الاختيارات الشخصية.