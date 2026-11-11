ربيع ياسين: حسام حسن أفضل من علي ماهر وهندّعمه عشان مصر

أكد ربيع ياسين، نجم الأهلي السابق، أن حسام حسن المدير الفني السابق لمنتخب مصر، قدم مستويات فنية مميزة خلال فترة قيادته للفراعنة، مشيرًا إلى أنه يتفوق على علي ماهر من الناحيتين الفنية والشخصية.

وأوضح ياسين، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن حسام حسن كان سيقدم أداءً أفضل من علي ماهر حال تواجده في بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن الأخير لن يتمكن من تحقيق ما قدمه حسام حسن مع المنتخب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة دعم علي ماهر خلال المرحلة المقبلة، من أجل مصلحة الكرة المصرية.