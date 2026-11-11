سعد سمير يفجر مفاجأة بشأن علي ماهر: أنجح مدرب مصري منذ 5 سنوات

أشاد سعد سمير، نجم الأهلي السابق، بتعيين علي ماهر مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن توليه المسؤولية يمثل مصدر سعادة وفخر للكرة المصرية، خاصة أنه جاء بعد سنوات من العمل والاجتهاد والتطور التدريبي.

وقال سعد سمير في تصريحات تلفزيونية: «تعيين علي ماهر مدرب لمنتخب مصر حاجة شرفتنا وأسعدتنا كلنا، وده كان حلم من أحلامه إنه يدرب المنتخب، هو يستحق يكون موجود بتعبه ومجهوده وتطوره».

وأضاف: «بقاله 5 سنين هو أنجح مدرب مصري، وحاجة تحسب إننا بقالنا فترة شغالين على المدرب المصري وبنديله فرصة، وأتمنى الحاجة دي تستمر».

وتابع سعد سمير: «بوعد الناس إنها هتشوف منتخب قوي وكورة هجومية وأفكار وفريق متماسك في الملعب».

ويأتي حديث سعد سمير في أعقاب تولي علي ماهر القيادة الفنية لمنتخب مصر، في خطوة تستهدف منح المدرب المصري فرصة قيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تطوير أداء المنتخب وتحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاقات القادمة.