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براءة وطني أمريكي عظيم .. أول تعليق من ترامب بعد إحباط عزل هيجسيث
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

براءة وطني أمريكي عظيم .. أول تعليق من ترامب بعد إحباط عزل هيجسيث

دونالد ترامب
دونالد ترامب
خاطر عبادة

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فشل محاولة الديمقراطيين في عزل وزير الدفاع بيت هيجسيث، بعد أن أحبط مجلس النواب بقيادة الجمهوريين التصويت على قرار توماس ماسي لعزله بسبب حرب إيران.

فشل ذريع

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال" اليوم الأربعاء، إن "محاولة الديمقراطيين عزل وزير الحرب باءت بفشل ذريع".

وأضاف: "صوت جميع الجمهوريين لصالح بيت، باستثناء توماس ماسي، الذي يعد خاسرًا كبيرًا".

براءة وطني أمريكي عظيم

وتابع ترامب: "مرة أخرى، فإن الانتصارات في فنزويلا وإيران، وأفضل أرقام التجنيد في تاريخ القوات المسلحة (مع وجود قوائم انتظار طويلة للالتحاق بها)، والروح المعنوية التي لم نشهد لها مثيلا منذ زمن طويل، أدت إلى تبرئة وطني أمريكي عظيم".

وزعم الرئيس الأمريكي أن "الديمقراطيون يواصلون تسليح مؤسسات الولايات المتحدة واستغلالها وإساءة استخدامها، ويجب وضع حد لهم".

وصوت مجلس النواب بأغلبية 211 صوتا مقابل 204 أصوات، لصالح إحالة قرار العزل على اللجنة القضائية، مما يؤدي فعليا إلى عرقلة تصويت كان مقررا الأربعاء حول توجيه اتهامات رسمية إلى وزير الدفاع الأمريكي.

ترامب محاولة عزل هيجسيث مجلس النواب الأمريكي

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