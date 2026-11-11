اللي يهمني نجاح الجهاز الفني .. سعد سمير يُعلّق على ترشيحه للعمل مع علي ماهر

تحدّث سعد سمير، نجم الأهلي السابق، عن طرح اسمه للعمل ضمن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة علي ماهر، مؤكدًا سعادته بهذا الأمر، ومشددًا على أن ما يشغله في الوقت الحالي هو نجاح الجهاز الفني وتحقيق أهداف المنتخب الوطني.

وقال سعد سمير في تصريحات تلفزيونية: «ليا الشرف إن اسمي اتطرح للشغل في منتخب مصر، أنا عارف خطواتي كويس بكرم ربنا وبتعبي ومجهودي وتطوري، لازم في الأوقات دي تبص للمجموعة بشكل عام وتبص من منظور مختلف».

وأضاف: «أنا ابن المنتخبات وعارف شغل المنتخبات كويس واتربيت فيها ولعبت أولمبياد وكأس عالم وكأس أمم، واللي يهمني نجاح الجهاز الفني وكابتن علي ماهر».

وكان علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قد أعلن قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة، استعدادًا لمواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

موعد مباراتي مصر ومالاوي

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر نظيره مالاوي في مباراة الذهاب يوم الجمعة 13 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري، على استاد بينجو الدولي في مالاوي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مالاوي، والرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق نتائج إيجابية خلال المواجهتين، ومواصلة مشواره في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.