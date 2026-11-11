بعد غياب استمر 3 سنوات.. لاعبو منتخب مصر يحتفلون بعودة الونش للفراعنة

شهد معسكر منتخب مصر أجواءً من البهجة والمرح، بعدما احتفل لاعبو الفراعنة بعودة محمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك، إلى صفوف المنتخب الوطني، بعد غياب استمر لمدة 3 سنوات.

وظهر لاعبو المنتخب في أجواء احتفالية، مرددين أغنية احتفالًا بعودة الونش، وسط حالة من السعادة والترحيب بعودة مدافع الزمالك إلى صفوف الفراعنة.

وتأتي عودة الونش ضمن اختيارات علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، استعدادًا لمواجهتي مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027.

ويُعد محمود حمدي الونش أحد أبرز المدافعين في صفوف نادي الزمالك خلال السنوات الأخيرة، ويمتلك خبرات دولية كبيرة بعدما سبق له تمثيل منتخب مصر في العديد من المناسبات.

وسبق للونش المشاركة مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، كما خاض تجربة كأس العالم 2018 بروسيا، ويتميز بالقوة البدنية والقدرة على التعامل مع الكرات الهوائية، إلى جانب خبراته في المباريات الكبرى.

