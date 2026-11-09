محمود حمدي الونش يعود لصفوف منتخب مصر

عاد محمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك، للظهور بقميص منتخب مصر، بعد مشاركته في المباراة الأخيرة، ليعود اسمه إلى المشهد من جديد ضمن حسابات المنتخب الوطني.

منتخب مصر

ونشر الإعلامي محمد طارق أضا صورة للاعب بقميص المنتخب، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليها: «عاد الونش».

يُعد محمود حمدي الونش أحد أبرز المدافعين في صفوف نادي الزمالك خلال السنوات الأخيرة، ويمتلك خبرات دولية كبيرة بعدما سبق له تمثيل منتخب مصر في العديد من المناسبات.

وسبق للونش المشاركة مع الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، كما خاض تجربة كأس العالم 2018 بروسيا، ويتميز بالقوة البدنية والقدرة على التعامل مع الكرات الهوائية، إلى جانب خبراته في المباريات الكبرى.