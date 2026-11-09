نبيل فهمي يتوجه إلى الجزائر لإجراء مباحثات رفيعة المستوى

توجه نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات رفيعة المستوى حول مختلف القضايا العربية، بالإضافة إلى المشاركة في أعمال مجلس وزراء العدل العرب الذي تستضيفه الجزائر.

ومن المقرر أن تتناول المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية، والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين جامعة الدول العربية والجزائر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن الجهود الرامية إلى تطوير آليات العمل العربي المشترك وتعزيز قدرة الجامعة على التعامل مع الأزمات الإقليمية.

وتأتي الزيارة في إطار حرص الأمين العام على مواصلة التشاور المباشر مع القيادات العربية، وتعزيز دور الجامعة في دعم الأمن والاستقرار، والبناء على الدور المهم الذي تضطلع به الجزائر في منظومة العمل العربي المشترك.