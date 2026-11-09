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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غرفة ملابس الزمالك على صفيح ساخن.. 25% من المستحقات تشعل مطالب اللاعبين.. اعرف القصة

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

تعيش أروقة نادي الزمالك حالة من الترقب انتظارا للحظة الحسم في ملف المستحقات المالية بعدما أصبح يوم 1 ديسمبر المقبل موعدا منتظرا داخل غرفة الملابس في ظل تعهد الإدارة بصرف الدفعات المتأخرة ومقدمات عقود الموسم الجديد وسط مطالب اللاعبين بالحصول على حقوقهم المالية بعد فترة من الانتظار ورغبة الجميع في إبعاد الأزمات عن الفريق قبل الدخول في تحديات المرحلة المقبلة.

وتتجه أنظار اللاعبين نحو الموعد الذي حددته الإدارة خاصة أن ملف المستحقات أصبح أحد الملفات الشائكة التي تنتظر الحسم في ظل رغبة عناصر الفريق في الحصول على حقوقهم المالية والالتفات إلى مشوار الزمالك في البطولات المختلفة دون ضغوط إضافية.

25% من المستحقات.. طلب عاجل من لاعبي الزمالك

وشهدت الفترة الماضية تحركا من لاعبي الزمالك للمطالبة بالحصول على جزء من مستحقاتهم المتأخرة حيث طلب اللاعبون من عبد الناصر محمد مدير الكرة التواصل مع إدارة النادي لإيجاد حل سريع للأزمة بعد عدم حصولهم على دفعات جديدة منذ بداية الموسم، باستثناء الدفعة التي تسلموها مع انطلاق الموسم الحالي.

وطالب لاعبو الفريق بصرف نسبة 25% من مستحقاتهم الخاصة بالموسم الجاري، باعتبارها خطوة تساعدهم على تجاوز فترة التأخير والحصول على جزء من مستحقاتهم المالية خاصة أن استمرار الأزمة يضع ملف الالتزامات المالية تحت ضغط متزايد داخل الفريق.

إدارة الزمالك تحدد موعد الحسم

من جانبه، كشف مصدر داخل الزمالك أن إدارة النادي أبلغت الجهاز الفني بالموعد المحدد لصرف مستحقات اللاعبين والمقرر له الأول من ديسمبر المقبل ضمن خطة تهدف إلى تسوية الالتزامات المالية تجاه الفريق إلى جانب صرف مقدمات عقود الموسم الجديد.

وتسعى الإدارة إلى الالتزام بالموعد المعلن وإنهاء حالة الانتظار داخل غرفة الملابس، في ظل أهمية الحفاظ على تركيز اللاعبين واستقرار الفريق، خاصة مع ارتباط الزمالك بمنافسات قوية خلال المرحلة المقبلة.

ويبقى الأول من ديسمبر اختبارا مهما لوعود إدارة الزمالك فإما أن تنجح في إغلاق ملف المستحقات واستعادة الهدوء داخل الفريق أو تتجدد أزمة المطالب المالية في توقيت يحتاج فيه النادي إلى توحيد الصفوف والتركيز على تحقيق الانتصارات.

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