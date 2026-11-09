أردوغان: نرفض أي موجة جديدة من الهجمات على إيران

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة لا تريد رؤية موجة هجمات جديدة على إيران، مضيفا أنه نقل مخاوفه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مكالمة هاتفية جرت في الآونة الأخيرة.

ذكر أردوغان للصحفيين على متن طائرته خلال العودة من أذربيجان، وفقا لما نشره مكتبه اليوم الاثنين “نؤكد في كل مناسبة على إمكانية حل هذه القضايا عبر الحوار والدبلوماسية. وللأسف، نرى تحولا سلبيا مرة أخرى. نبذل قصارى جهدنا لمنع حدوث ذلك”.



وقال الرئيس التركي: هناك تحركات سلبية مجددا بخصوص إيران ونبذل كل ما في وسعنا لمنع التصعيد ولا نريد رؤية موجة جديدة من الهجمات ضد إيران.