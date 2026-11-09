انقطاع الكهرباء عن 12 منطقة في أوكرانيا بسبب هجمات روسية

قال أرتيم نيكراسوف نائب وزير الطاقة الأوكراني اليوم الاثنين إن الهجمات الروسية على منشآت الطاقة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المستهلكين في 12 منطقة أوكرانية.
الحرب الروسية الأوكرانية
وقال نيكراسوف "لا تزال الأوضاع صعبة للغاية في منطقتي دنيبروبتروفسك وكييف بسبب تعرضهما لأضرار جسيمة".
وذكرت الوزارة أن روسيا شنت 128 هجوما متعمدا على قطاعات الطاقة والنفط والغاز بأوكرانيا على مدار الأسبوع الماضي.
وفي سياق متصل، ذكر الكرملين اليوم الاثنين أن محادثات السلام الخاصة بأوكرانيا التي ستعقد في أبوظبي هذا الأسبوع ستكون في إطار ثلاثي بين وفود تمثل روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، دون مشاركة مسؤولين أوروبيين.
وعلى ما يبدو، تتناقض تصريحات المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين مع بيان صدر أمس الأحد عن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي قال إن ممثلين عن فرنسا سيحضرون الاجتماع المقرر عقده يومي 10 و11 نوفمبر.
ومن المقرر أن يناقش المشاركون في الاجتماع إنهاء حرب أوكرانيا وإبرام اتفاقات أمنية لمرحلة ما بعد الحرب وسبل خفض التصعيد.
وقال بيسكوف إن الأوكرانيين والولايات المتحدة لديهم قنوات اتصال خاصة بهم مع نظرائهم الأوروبيين.