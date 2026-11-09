انقطاع الكهرباء عن 12 منطقة في أوكرانيا بسبب هجمات روسية

قال أرتيم نيكراسوف نائب ​وزير الطاقة الأوكراني ‌اليوم الاثنين إن الهجمات الروسية على منشآت ​الطاقة خلال الساعات ​الأربع والعشرين الماضية أدت ⁠إلى انقطاع التيار ​الكهربائي عن عدد من ​المستهلكين في 12 منطقة أوكرانية.

الحرب الروسية الأوكرانية



وقال نيكراسوف "لا تزال الأوضاع صعبة للغاية في منطقتي ​دنيبروبتروفسك وكييف ​بسبب ⁠تعرضهما لأضرار جسيمة".

وذكرت الوزارة أن ​روسيا شنت 128 ​هجوما ⁠متعمدا على قطاعات الطاقة والنفط والغاز ⁠بأوكرانيا ​على مدار ​الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، ذكر الكرملين اليوم الاثنين ​أن محادثات السلام الخاصة بأوكرانيا ‌التي ستعقد في أبوظبي هذا الأسبوع ستكون في إطار ​ثلاثي بين وفود ​تمثل روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، ⁠دون مشاركة مسؤولين أوروبيين.



​وعلى ما يبدو، تتناقض تصريحات ​المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين مع بيان صدر أمس ​الأحد عن وزير الخارجية ​الفرنسي جان نويل بارو، الذي قال ‌إن ⁠ممثلين عن فرنسا سيحضرون الاجتماع المقرر عقده يومي 10 و11 نوفمبر.



ومن المقرر ​أن ⁠يناقش المشاركون في الاجتماع إنهاء حرب أوكرانيا ​وإبرام اتفاقات أمنية ​لمرحلة ⁠ما بعد الحرب وسبل خفض التصعيد.

وقال بيسكوف إن ⁠الأوكرانيين ​والولايات المتحدة لديهم ​قنوات اتصال خاصة بهم مع نظرائهم ​الأوروبيين.

