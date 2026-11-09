وكيل الشيوخ: ملف الأصول الوقفية قضية اقتصادية وتنموية بالغة الأهمية

أكد النائب اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن ملف الأصول الوقفية يمثل قضية اقتصادية وتنموية بالغ الأهمية، مشدداً على أن الوقف ليس مجرد أصول وجرد للأملاك، بل هو ثروة قومية ضخمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة إذا أُحسنت إدارتها واستثمارها.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، المخصصة لمناقشة طلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزارة الأوقاف بشأن استراتيجية إدارة واستثمار أموال الأوقاف، وتعزيز دور صندوق استثمار الأوقاف لتعظيم العائد الاقتصادي والتنموي، بالتوازي مع مناقشة سياسة الحكومة لنشر الفكر الوسطي وتأهيل الأئمة.

وأشار النائب أحمد العوضي في كلمته إلى عمق التقدير الشعبي والوطني لرجال الدين الأجلاء، مؤكداً أن الفكر الوسطي يمثل الركيزة الأساسية للثقافة المصرية ويتناسب تماماً مع الهوية الوطنية، مما يضاعف من مسؤولية وزارة الأوقاف في التوسع ببرامج تدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ لمواجهة الأفكار الهدامة والمتطرفة.

وفي سياق متصل، أشاد "العوضي" بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تفعيل "الوقف التعليمي" وتخصيص عوائده للصرف على الطلاب الأوائل والمتفوقين باعتباره توجها للدولة لبناء الإنسان وتطوير التعليم كركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة.