قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كامل الوزير يزور مصابي حادث قطاري العياط ويتوعد المتسببين: لن يفلت أحد من العقاب
ثقتي كاملة في نجاحك بمهمتك الوطنية.. أبو العينين يوجه رسالة شكر لـ علي ماهر بعد توليه قيادة منتخب مصر
انطلاق صرف الأسمدة الشتوية بـ "كارت الفلاح".. والزراعة تخصص خط "واتساب" للشكاوى
أسعار الكهرباء الأوروبية تقفز فوق 600 يورو مع تراجع حاد في طاقة الرياح
عبدالناصر زيدان يكشف خطة الزمالك في يناير.. 5 لاعبين على قائمة الراحلين
"جاكيت الليل أصبح ضروريا".. تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار
يونيسف: ندعو إلى توفير مستلزمات الشتاء اللازمة للعائلات النازحة في غزة
ترامب يشكك في نزاهة الانتخابات الأمريكية ويتسائل عن سبب إخفاق استطلاعات الرأي
بعد توقف دام 5 أيام| عودة دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة
حادث سيارة يغلق البيت الأبيض.. وترامب داخل المبنى (فيديو)
تطورات مستقبل إمام عاشور مع الأهلي.. وطلب لحسم مصيره | خاص
عبدالناصر زيدان يكشف شرط الأهلي لرحيل إمام عاشور في يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل الشيوخ: ملف الأصول الوقفية قضية اقتصادية وتنموية بالغة الأهمية

النائب اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ
النائب اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد النائب اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن ملف الأصول الوقفية يمثل قضية اقتصادية وتنموية بالغ الأهمية، مشدداً على أن الوقف ليس مجرد أصول وجرد للأملاك، بل هو ثروة قومية ضخمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة إذا أُحسنت إدارتها واستثمارها.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، المخصصة لمناقشة طلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزارة الأوقاف بشأن استراتيجية إدارة واستثمار أموال الأوقاف، وتعزيز دور صندوق استثمار الأوقاف لتعظيم العائد الاقتصادي والتنموي، بالتوازي مع مناقشة سياسة الحكومة لنشر الفكر الوسطي وتأهيل الأئمة.

وأشار النائب أحمد العوضي في كلمته إلى عمق التقدير الشعبي والوطني لرجال الدين الأجلاء، مؤكداً أن الفكر الوسطي يمثل الركيزة الأساسية للثقافة المصرية ويتناسب تماماً مع الهوية الوطنية، مما يضاعف من مسؤولية وزارة الأوقاف في التوسع ببرامج تدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ لمواجهة الأفكار الهدامة والمتطرفة.

وفي سياق متصل، أشاد "العوضي" بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تفعيل "الوقف التعليمي" وتخصيص عوائده للصرف على الطلاب الأوائل والمتفوقين باعتباره توجها للدولة لبناء الإنسان وتطوير التعليم كركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

وكيل مجلس الشيوخ النائب اللواء أحمد العوضي ملف الأصول الوقفية التنمية المستدامة الجلسة العامة بمجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

مي كساب تكشف كواليس أزماتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل وقت كورونا

مي كساب عن أزمتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

مقابلة ترامب مع سي بي إس

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

علي ماهر

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

ترشيحاتنا

الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار

الشوادفي: تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية وتعزيز النمو الاقتصادي أبرز رسائل اجتماع الرئيس السيسي

نبيل رشوان: انتخابات التجديد النصفي للكونجرس تضع ترامب أمام اختبار صعب.. ومخاوف من سيناريو العزل

نبيل رشوان: انتخابات التجديد النصفي للكونجرس تضع ترامب أمام اختبار صعب

حكم

منير أديب: الحكم النهائي بإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب يضيق الخناق عليها

بالصور

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

المزيد