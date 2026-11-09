الله يرحمه.. محمود حافظ يعلن وفاة مدير الإنتاج فؤاد صالح

نشر الفنان محمود حافظ تعليقا عبر صفحته على كوقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه وفاة مدير الإنتاج فؤاد صالح.

وعلق محمود حافظ : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يرحمك يا فؤاد ويعوض شبابك في الجنة، الله يرحمه ويغفر له.

أعمال فؤاد صالح

وشارك الفنان فؤاد صالح خلال السنوات الماضية في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية البارزة، التي تعاون خلالها مع نخبة من نجوم الفن، من بينها مسلسلات «سوق الكانتو» بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، و«ضل راجل» بطولة ياسر جلال، و«جزيرة غمام» بمشاركة طارق لطفي ومي عز الدين وأحمد أمين وفتحي عبد الوهاب ورياض الخولي، إلى جانب «عفاريت عدلي علام» مع الزعيم عادل إمام، و«الفتوة» بطولة ياسر جلال.