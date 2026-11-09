بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في سقوط أسانسير بمصنع ملابس في بلبيس

أصيب 6 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث سقوط اسانسير بمصنع بمنطقة الجوسق بمركز بلبيس وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس يفيد استقبال 6 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين إصابة كلا من "منه ج ع" 23 سنة مصابة بكدمات بالجسم و "وائل م م" 30 سنة و"هدير ج ع" 40 سنة و"محمود ع ا" 30 سنة و "احمد م م" 26 سنة جميعهم مصابين بكدمات بالجسم و "صفاء ا م" 43 سنة مصابة بكسر بالزراع الأيسر

وتبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث سقوط اسانسير بمصنع بمنطقة الجوسق بمركز بلبيس وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.