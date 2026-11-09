دخل يجهزه فأصبح مثواه الأخير.. وفاة مواطن داخل قبره بعد الانتهاء من بنائه بأسيوط

خيّم الحزن على أهالي قرية بني محمد بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، عقب وفاة المواطن صابر حسن عبد المتجلي، إثر تعرضه لغيبوبة سكر مفاجئة، بعد انتهائه من بناء قبره وتجهيزه وفرشه بالرمال، ليفارق الحياة داخل القبر الذي أعده لنفسه.

وتحولت الواقعة إلى حديث الأهالي والجيران، لما حملته من مشهد إنساني مؤثر، إذ لم يكن أحد يتوقع أن يصبح القبر الذي أعده الراحل مثواه الأخير، بعد وقت قصير من الانتهاء من تجهيزه.

ونعى أهالي القرية الفقيد بكلمات مؤثرة، مؤكدين أنه كان يتمتع بحسن الخلق وطيب السيرة، وعُرف بين جيرانه بالمحافظة على الصلاة وحرصه على عمارة المساجد، مشيرين إلى أنهم لم يروا منه إلا كل خير.

وقال أحد جيرانه في نعيه: «رحم الله جارنا الطيب صابر حسن عبد المتجلي، نشهد أنه كان من المصلين وعُمار المساجد، ولم نرَ منه إلا خيرًا».

وسادت حالة من الحزن بين أسرة الفقيد وأقاربه وجيرانه، الذين تقدموا بخالص العزاء إلى عائلة آل خليل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.