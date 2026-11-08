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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لـ19 قرية وعزبة بمختلف المراكز

محافظ أسيوط يعتمد تحديث الأحوزة العمرانية لـ19 قرية وعزبة بـ7 مراكز
محافظ أسيوط يعتمد تحديث الأحوزة العمرانية لـ19 قرية وعزبة بـ7 مراكز
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في تطوير منظومة التخطيط العمراني وتحديث الأحوزة العمرانية للقرى والعزب بمختلف المراكز، بما يسهم في تنظيم النمو العمراني، وتحديد نطاقات التوسع المستقبلي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي، وفقًا للاحتياجات الفعلية والتوجهات التنموية للدولة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني اعتمدت تحديث الأحوزة العمرانية لعدد 19 قرية وعزبة بمختلف مراكز المحافظة، بواقع 18 قرية وعزبة واحدة، في خطوة تستهدف دعم أعمال التخطيط العمراني وتوفير إطار منظم للتوسع العمراني بالقرى، بما يواكب متطلبات التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن التحديث شمل بمركز أسيوط قرية النمايسة وعزبة خلف راشد التابعتين للوحدة المحلية لمنقباد، كما شمل بمركز أبنوب قرية جزيرة بهيج التابعة للوحدة المحلية لبني إبراهيم، وبمركز الفتح قرى الفيما وبصرة وعرب الكلابات التابعة للوحدات المحلية للفيما وبصرة والواسطى.

وأضاف المحافظ أن التحديث شمل بمركز القوصية قريتي التتالية التابعة للوحدة المحلية للمنشأة الكبرى، وبني صالح التابعة للوحدة المحلية لمير، كما شمل بمركز ديروط قريتي بني يحيى بحري التابعة للوحدة المحلية لجرف سرحان، وكوم بوها بحري التابعة للوحدة المحلية لمسارة.

وأوضح أن مركز ساحل سليم شهد تحديث الأحوزة العمرانية لسبع قرى، هي تناغة ونزلة باخوم التابعتان للوحدة المحلية لبويط، والخوالد والشامية والعفادرة وتاسا ووادي صلاح الدين (النزلة المستجدة)، فيما شمل التحديث بمركز منفلوط قريتي العزية التابعة للوحدة المحلية لبني عديات، والمندرة قبلي التابعة للوحدة المحلية للحواتكة.

وأكد محافظ أسيوط أن اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية يمثل خطوة مهمة في دعم جهود الدولة لتنظيم العمران والحد من النمو العشوائي، وتيسير أعمال التخطيط المستقبلي، بما يحقق التوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية، ويساعد الأجهزة التنفيذية على إعداد خطط تنموية أكثر دقة وارتباطًا بالواقع الفعلي للقرى.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة آمال صدقي حسين، مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، أن تحديث الأحوزة العمرانية يأتي في إطار استكمال جهود المحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وفقًا للإجراءات والضوابط المعتمدة، بما يدعم منظومة التخطيط العمراني بمختلف مراكز المحافظة.

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