الهلال الأحمر المصري يدفع بفرقه لموقع حادث قطار العياط والمستشفيات لدعم المصابين

تلقت غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري، اليوم، بلاغًا بشأن انقلاب عدد من عربات قطار الركاب، الذي وقع على طريق القاهرة – أسوان الزراعي أمام مفارق جرزا بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين، جرى نقلهم إلى مستشفيي العياط والواسطي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ودفع الهلال الأحمر المصري بفرقه المستجيبة إلى موقع الحادث والمستشفيات، لتقديم خدمات الدعم النفسي والمساندة للمصابين، إلى جانب توفير أوجه الدعم الإسعافي والإنساني، وفقًا للاحتياجات الميدانية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري.

وتتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي الحادث، الذي أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق الفوري مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري؛ للتواجد الميداني ومتابعة تداعيات الحادث، وتقديم كافة أوجه الدعم والتدخلات الإغاثية اللازمة.