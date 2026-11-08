وزير الصحة: مصر نجحت في القضاء على فيروس سي بعد فحص 62 مليون مواطن

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أبرز جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية، مؤكدًا أن القضاء على فيروس سي يمثل أحد أهم الإنجازات التي تحققت، بعدما خضعت أعداد ضخمة من المواطنين للمسح الطبي، في تجربة وصفها بأنها علامة فارقة في تاريخ الصحة المصرية.

الزيادة السكانية شكلت ضغطًا على المنظومة الصحية

وأكد وزير الصحة والسكان، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، الذي أقيم بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، أن القوانين واللوائح تنظم عمل المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية كانت تمثل ضغطًا كبيرًا على الموارد والإمكانات المتاحة خلال عام 2014.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه المسؤولية، وجه بضرورة الاهتمام بالقطاع الصحي والعمل على تطويره، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تطوير المستشفيات والبنية التحتية الصحية

وأوضح عبد الغفار أن المنظومة الصحية في عام 2014 كانت تعاني من تهالك في البنية التحتية، وهو ما استدعى العمل على تحديث المراكز الطبية والمستشفيات، وتطوير الإمكانات المتاحة، والتوسع في تقديم الخدمات الصحية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن الدولة عملت على التعامل مع الأعداد الكبيرة من المواطنين، من خلال تنفيذ خطط ومبادرات تستهدف تحسين مستوى الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية لمختلف الفئات.

القضاء على فيروس سي حلم تحول إلى واقع

وتطرق وزير الصحة إلى نجاح الدولة في القضاء على فيروس سي، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لديه حلم بإنهاء معاناة المصريين من هذا المرض، وهو ما تحقق بفضل الجهود التي بذلتها الدولة في هذا الملف.

وعرض الوزير مقطع فيديو قديمًا للرئيس السيسي يتحدث فيه عن هدف القضاء على فيروس سي، الذي كان يمثل أحد أبرز التحديات الصحية في مصر، موضحًا أن الدولة نجحت في إجراء المسح الطبي لنحو 62 مليون مواطن، ضمن جهود الكشف المبكر عن الإصابة وتوفير العلاج للمصابين.

وأكد أن التجربة المصرية في مواجهة فيروس سي حققت نجاحًا كبيرًا، وأسهمت في الوصول إلى إنجاز تاريخي في مجال الصحة العامة، لتصبح مصر أول دولة تحصل على المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس التهاب الكبد الفيروسي «سي» وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.