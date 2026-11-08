البحرين تدين استمرار الإعتداءات على المملكة العربية السعودية

أدانت مملكة البحرين ،و استنكرت بشدة استمرار الاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية الشقيقة، بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة باتجاه العاصمة الرياض والمنطقة الجنوبية، ومحاولة استهداف أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو السعودية، معتبرةً هذه الاعتداءات انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة ولأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الخارجية البحرينية - في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا" - تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها التام لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وحقها في الدفاع عن النفس وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، تأكيدًا على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ومنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيدةً بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية في التصدي لهذه الاعتداءات وإحباطها.

وجددت الخارجية البحرينية دعوة مملكة البحرين مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتكررة، ومحاسبة مرتكبيها وداعميها، وضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة، ولا سيما القراران (2216) و(2817)، بما يكفل حماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وصون الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.