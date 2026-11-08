قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الجيزة يوجه بتوفير سيارات إضافية لنقل الركاب من المنيب إلى العياط والأقاليم عقب توقف حركة القطارات
محمد صلاح يتواصل مع علي ماهر ويهنئه بتولي تدريب المنتخب
حماس : الكارثة المتفاقمة في غزة تستوجب تحركاً عاجلاً لوضع حد للحصار الإسرائيلي
القصة الكاملة.. كيف أدرات الدولة حادث تصادم قطاري العياط؟
شبورة وأمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة غدا
5 سنوات مدة القيد.. قانون السجل التجاري يوضح مواعيد التجديد وإجراءات المحو
مجدي يعقوب: كفاءات مصر قادرة على قيادة العالم
ترامب لـ"CBS": انتصرنا في حربي فنزويلا وإيران وحصلنا على مليارات الدولارات
يحيى الفخراني: أشرف زكي فكرني بـ حمدي غيث في دفاعه عن الفنانين.. وخسارة كبيرة يمشي من منصبه
السيدة انتصار السيسي تنعى ضحايا حادث قطاري العياط وتوجه بتقديم الدعم الكامل لأسرهم
تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطار العياط لـ112 مصابًا و7 وفيات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البحرين تدين استمرار الإعتداءات على المملكة العربية السعودية

البحرين تدين استمرار الإعتداءات على المملكة العربية السعودية
البحرين تدين استمرار الإعتداءات على المملكة العربية السعودية
أ ش أ

أدانت مملكة البحرين ،و استنكرت بشدة استمرار الاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية الشقيقة، بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة باتجاه العاصمة الرياض والمنطقة الجنوبية، ومحاولة استهداف أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو السعودية، معتبرةً هذه الاعتداءات انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة ولأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الخارجية البحرينية - في بيان اليوم وفقا لوكالة الأنباء البحرينية "بنا" - تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها التام لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وحقها في الدفاع عن النفس وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، تأكيدًا على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ومنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيدةً بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية في التصدي لهذه الاعتداءات وإحباطها.
وجددت الخارجية البحرينية دعوة مملكة البحرين مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتكررة، ومحاسبة مرتكبيها وداعميها، وضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة، ولا سيما القراران (2216) و(2817)، بما يكفل حماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وصون الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

مملكة البحرين استنكرت بشدة استمرار الاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية الشقيقة إطلاق الصواريخ الباليستية الطائرات المسيّرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

سعر الذهب

نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

الفراخ البيضاء ترتفع 4 جنيهات.. تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد

الفراخ البيضاء ترتفع 4 جنيهات.. تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد

أغنى دولة في العالم

نصيب الفرد 195 ألف دولار سنويا.. من هو أغنى شعب في العالم؟

منحة العمالة غير المنتظمة لعمال الدليفري.. الشروط والأوراق

منحة العمالة غير المنتظمة لعمال الدليفري .. الشروط والأوراق

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

المزيد