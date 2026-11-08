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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المركزي القطري: 0.325 % ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية في أكتوبر

المركزي القطري: 0.325 % ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية في أكتوبر
المركزي القطري: 0.325 % ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية في أكتوبر
أ ش أ

 أعلن مصرف قطر المركزي /اليوم الأحد/ ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية في شهر أكتوبر بنسبة 0.325 % على أساس سنوي، لتصل إلى 262.289 مليار ريال، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت فيها 261.437 مليار ريال.
و أوضح المركزي في بيان اليوم، وفقا لوكالة ألأنباء القطرية "قنا"، ارتفاع الاحتياطيات الدولية الرسمية للمصرف مع نهاية شهر أكتوبر 2026 بنسبة 10.70 %، أي بواقع 21.606 مليار ريال، لتصل إلى 223.450 مليار ريال، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما تراجعت أرصدته من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 42.110 مليار ريال، لتصل إلى 87.847 مليار ريال في أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025.
على صعيد آخر، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أكتوبر الماضي بقيمة 30 مليون ريال، مقارنة مع أكتوبر 2025، ليبلغ مستوى 5.176 مليار ريال.

مصرف قطر المركزي ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية السندات وأذونات الخزينة الأجنبية

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