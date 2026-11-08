قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفع قيمة التعويض لحالات الوفاة والعجز الكلي في حادث قطار العياط إلى 50 ألف جنيه
غيرانين منه.. يحيى الفخراني: اللي بينتقدوا أشرف زكي كانوا عايزين يبقوا مكانه في المنصب
بعد تكليفه بتشكيل الحكومة.. آيزنكوت: هناك حاجة ملحة لقيادة جديدة في إسرائيل
محمد صلاح يضرب شباك ألانيا سبور بالهدف الثاني لطرابزون في الدوري التركي
ميسي يفوز بالحذاء الذهبي في الدوري الأمريكي للمرة الثانية على التوالي
الرئيس الإسرائيلي يكلف رئيس حزب يشار جادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة
الدوري التركي.. «فاجنر بينا» يفتتح التسجيل لـ طرابزون أمام ألانيا سبور
آيزنكوت لشركائه: لن يحقق أحد جميع مطالبه.. وعلينا تقديم تنازلات لتشكيل الحكومة
6 منتخبات ترفض مواجهتها.. المحكمة الرياضية تُعيد روسيا إلى مونديال هوكي الجليد للناشئين
الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة.. وتعلن: نوة المكنسة تبدأ 16 نوفمبر
وزير دفاع الاحتلال عن إيران: المهمة لم تكتمل بعد
للاطمئنان على المصابين.. محافظ بني سويف يتابع حادث تصادم قطارين العياط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ثبت أكبر سعر دولار مع بدء تعاملات صباح اليوم الأحد 8-11-2026 على مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية.

بدء العمل في البنوك

وتبدأ البنوك المصرية عملها اعتبارًا من صباح اليوم بعد انتهاء إجازة الجهاز المصرفي؛ التي بدأت بنهاية الخميس الماضي حتى مساء أمس السبت.

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث لأقل سعر 

وتضمن آخر لـ أعلي سعر دولار 54.67 جنيه للشراء و 54.77 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

الدولار اليوم

واستقر تداولات الدولار في السوق الرسمية، علي مدار يومين بعد انخفاض غير مسبوق علي مدار الأسبوع الماضي.

سعر الدولار اليوم

الدولار في البنك المركزي

وسجّل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.87 جنيه للشراء و 53.97 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 53.77 جنيه للشراء و 53.87 جنيه للبيع في بنكي التعمير والإسكان والإسكندرية.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 53.8 جنيه للشراء و 53.9 جنيه للبيع في بنوك "التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري".

سعر الدولار مقابل الجنيه

وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.83 جنيه للشراء و 53.93 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، أبوظبي الأول".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.85 جنيه للشراء و 53.95 جنيه للبيع في بنوك" بيت التمويل الكويتي، البركة، قطر الوطني QNB، كريدي أجريكول"

الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع في بنوك "العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي،المصرف المتحد، HSBC، سايب، التنمية الصناعية،فيصل الإسلامي، مصر، الأهلي المصري، نكست".

أعلي سعر

وصل أعلي سعر دولار 54.67 جنيه للشراء و 54.77 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

بلغ ثاني أعلي سعر دولار 53.9 جنيه للشراء و 54 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

البنك المركزي

الودائع الخليجية

قبلت المملكة العربية السعودية طلبًا قدّمته مصر عبر سلطاتها النقدية مُمثلة في البنك المركزي المصري؛ يتضمن إرجاء استحقاق الوديعة السعودية بقيمة 5.3 مليار دولار لمدة عام آخر وتستحق الأداء بحلول أكتوبر من العام القادم.

وفقًا لما كشفته مصادر مصرفية لـ«صدى البلد» عن نجاح المفاوضات المُجراه في منتصف أكتوبر الجاري بين السلطات المصرية والسعودية لإرجاء استحقاق تلك الوديعة أسوة بما تم في الوديعة الكويتية  المقدرة بـ 4 مليارات دولار.

وبحسب ما كشفته المصادر فإن عمليات تأجيل استحقاق الوديعة السعودية من شانه تعزيز مركز القاهرة في المفاوضات المجراة مع بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الأخيرة لصرف ما يقارب من 2.3 مليار دولار من برنامج التسهيل المدد قبيل ختامه في ديسمبر المقبل.

البنك المركزي

مستويات مرتفعة للنقد الأجنبي

وشدّدت المصادر على أن تاجيل رد الوديعة السعودية لا يعني وجود أي تعطل في السداد أو الوفاء بالإلتزامات مؤكدة أن تنامي الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية الشهر الماضي ووصوله لمعدلات غير مسبوقة كسرت 57.35 مليار دولار وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلي 33.9 مليار دولار بأول 8 شهور من العام الجاري وبمعدلات مرتفعة سجلت 27.2% نموًأ علي أساس سنوي.

وتبلغ أرصدة الودائع الخليجية طرف البنك المركزي المصري 18.3 مليار دولار  تتضمن :

  • ودائع سعودية بقيمة 10.3 مليار دولار موزعة بين ودائع قصيرة الجل بقيمة 5 مليارات دولار و 5.3 مليار دولار مستحقة الأداء بحلول أكتوبر المقبل.
  • الوديعة الكويتية بقيمة 4 مليارات دولار وأخري قطرية بنفس القيمة.

وأجرت القاهرة مفاوضات مع الرياض خلال منتصف الشهر الجاري للتوصل لاتفاق يقضي بتأجيل رد الوديعة السعودية بقيمة 5.3 مليار دولار بالإضافة للاتفاق علي عددًأ من المشروعات التنموية خلال الفترات المقبلة رغم التداعيات الجيوسياسية الراهنة.

أعلي سعر دولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار في البنوك اليوم سعر الدولار في البنك المركزي المصري أقل سعر دولار الدولار مقابل الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

الاهلي

إعلامية: عندما ابتعد عموتة عن «الفزلكة» ظهر تألق زيزو وعمر الساعي

ترشيحاتنا

سندرلاند

سندرلاند يُسقط تشيلسي بهدف نظيف ويفجر مفاجأة في الدوري الإنجليزي

مودرن سبورت

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مودرن سبورت والقناة

وزير الشباب والرياضة

جوهر نبيل: اكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها ركيزة أساسية في إعداد أبطال المستقبل

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد