تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك الآن

ثبت أكبر سعر دولار مع بدء تعاملات صباح اليوم الأحد 8-11-2026 على مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية.

بدء العمل في البنوك

وتبدأ البنوك المصرية عملها اعتبارًا من صباح اليوم بعد انتهاء إجازة الجهاز المصرفي؛ التي بدأت بنهاية الخميس الماضي حتى مساء أمس السبت.

آخر تحديث لأقل سعر

وتضمن آخر لـ أعلي سعر دولار 54.67 جنيه للشراء و 54.77 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

الدولار اليوم

واستقر تداولات الدولار في السوق الرسمية، علي مدار يومين بعد انخفاض غير مسبوق علي مدار الأسبوع الماضي.

الدولار في البنك المركزي

وسجّل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.87 جنيه للشراء و 53.97 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 53.77 جنيه للشراء و 53.87 جنيه للبيع في بنكي التعمير والإسكان والإسكندرية.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 53.8 جنيه للشراء و 53.9 جنيه للبيع في بنوك "التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري".

وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.83 جنيه للشراء و 53.93 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، أبوظبي الأول".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.85 جنيه للشراء و 53.95 جنيه للبيع في بنوك" بيت التمويل الكويتي، البركة، قطر الوطني QNB، كريدي أجريكول"

الدولار في أغلب البنوك

سجل سعر الدولار في أغلب البنوك 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع في بنوك "العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي،المصرف المتحد، HSBC، سايب، التنمية الصناعية،فيصل الإسلامي، مصر، الأهلي المصري، نكست".

أعلي سعر

وصل أعلي سعر دولار 54.67 جنيه للشراء و 54.77 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

بلغ ثاني أعلي سعر دولار 53.9 جنيه للشراء و 54 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

الودائع الخليجية

قبلت المملكة العربية السعودية طلبًا قدّمته مصر عبر سلطاتها النقدية مُمثلة في البنك المركزي المصري؛ يتضمن إرجاء استحقاق الوديعة السعودية بقيمة 5.3 مليار دولار لمدة عام آخر وتستحق الأداء بحلول أكتوبر من العام القادم.

وفقًا لما كشفته مصادر مصرفية لـ«صدى البلد» عن نجاح المفاوضات المُجراه في منتصف أكتوبر الجاري بين السلطات المصرية والسعودية لإرجاء استحقاق تلك الوديعة أسوة بما تم في الوديعة الكويتية المقدرة بـ 4 مليارات دولار.

وبحسب ما كشفته المصادر فإن عمليات تأجيل استحقاق الوديعة السعودية من شانه تعزيز مركز القاهرة في المفاوضات المجراة مع بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الأخيرة لصرف ما يقارب من 2.3 مليار دولار من برنامج التسهيل المدد قبيل ختامه في ديسمبر المقبل.

مستويات مرتفعة للنقد الأجنبي

وشدّدت المصادر على أن تاجيل رد الوديعة السعودية لا يعني وجود أي تعطل في السداد أو الوفاء بالإلتزامات مؤكدة أن تنامي الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية الشهر الماضي ووصوله لمعدلات غير مسبوقة كسرت 57.35 مليار دولار وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلي 33.9 مليار دولار بأول 8 شهور من العام الجاري وبمعدلات مرتفعة سجلت 27.2% نموًأ علي أساس سنوي.

وتبلغ أرصدة الودائع الخليجية طرف البنك المركزي المصري 18.3 مليار دولار تتضمن :

ودائع سعودية بقيمة 10.3 مليار دولار موزعة بين ودائع قصيرة الجل بقيمة 5 مليارات دولار و 5.3 مليار دولار مستحقة الأداء بحلول أكتوبر المقبل.

الوديعة الكويتية بقيمة 4 مليارات دولار وأخري قطرية بنفس القيمة.

وأجرت القاهرة مفاوضات مع الرياض خلال منتصف الشهر الجاري للتوصل لاتفاق يقضي بتأجيل رد الوديعة السعودية بقيمة 5.3 مليار دولار بالإضافة للاتفاق علي عددًأ من المشروعات التنموية خلال الفترات المقبلة رغم التداعيات الجيوسياسية الراهنة.