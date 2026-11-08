زلزال يضرب اليابان بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر .. وإطلاق تنبيهات الطوارئ

ضرب اليابان زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، وذلك اليوم الأحد.

وأكدت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن مركز الزلزال وقع في منطقة نشطة، مما أدى إلى شعور السكان بارتدادات قوية في عدة مواقع.

واستنفرت السلطات المحلية أجهزتها للتعامل مع التداعيات الأولية لهذا النشاط الزلزالي المفاجئ.

أفادت مصادر رسمية وإعلامية في اليابان بوقوع عشرات الإصابات بين المواطنين نتيجة الهزة الأرضية التي ضربت البلاد.

وتعمل فرق الإنقاذ حالياً على مسح المناطق المتضررة.

امتدت آثار الهزة الأرضية لتشمل مساحة جغرافية واسعة، حيث وصلت الارتدادات إلى محافظة آيتشي والمناطق المحيطة بها بشكل ملحوظ.

وتبع الزلزال الرئيسي سلسلة من الهزات الارتدادية التي كانت أقل شدة، لكنها أثارت حالة من القلق بين السكان.

وتسبب الزلزال في إطلاق تنبيهات الطوارئ التلقائية على الهواتف المحمولة للسكان، وهي تقنية تستخدمها اليابان لتحذير الناس قبل ثوانٍ من وصول الموجات الزلزالية.

وفي أغسطس الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة شرق اليابان، بما في ذلك منطقة طوكيو، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص على الأقل، حسبما أفاد مسؤولون، ولم يكن هناك خطر من حدوث تسونامي.

وبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وقع الزلزال في محافظة إيباراكي الجنوبية، على عمق 70 كيلومترا.

وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إن الحكومة شكلت فريق عمل لتقييم حجم الأضرار المحتملة.