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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كنت أتمنى استمراره.. إبراهيم فايق: صفحة حسام حسن مع منتخب مصر ستظل ناصعة البياض

حسام حسن
حسام حسن
علا محمد

تحدّث الإعلامي إبراهيم فايق عن رحيل حسام حسن عن القيادة الفنية لمنتخب مصر، مؤكدًا تقديره الكبير لما قدمه المدير الفني السابق خلال فترة توليه مسؤولية تدريب الفراعنة، مشددًا على أنه يستحق الشكر والتكريم على ما حققه.

وقال إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية، إن حسام حسن أصبح المدرب التاريخي لمنتخب مصر، بعدما حقق إنجازًا لم يسبقه إليه أحد، مشيرًا إلى أنه أخلص في مهمته بكل قلبه وعقله وروحه.

وأضاف “فايق” أنه يحب حسام حسن بشدة، وكان يتمنى استمراره في قيادة المنتخب، مؤكدًا أنه لم يكن سعيدًا بإعلان خبر رحيله، وسيظل ممتنًا لكل اللحظات الجميلة التي عاشها الجمهور معه، خاصة خلال بطولة كأس العالم.

وأوضح الإعلامي أن قرار توجيه الشكر إلى حسام حسن لا يقلل من قيمته أو من الإنجاز الذي حققه مع المنتخب، لافتًا إلى أن القرار لم تكن أسبابه فنية بالكامل.

واختتم إبراهيم فايق تصريحاته بالتأكيد على أن صفحة حسام حسن مع منتخب مصر ستظل ناصعة البياض، قائلًا: «هذه هي كرة القدم، وهذا هو حال الدنيا».

الإعلامي إبراهيم فايق حسام حسن رحيل حسام حسن القيادة الفنية لمنتخب مصر لمنتخب مصر المدير الفني السابق

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