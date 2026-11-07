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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تفاصيل مشروع قانون لدعم قدامى لاعبي كرة القدم ماليا

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

كشف النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن إعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق استثماري رياضي للجمعية المصرية للاعبين القدامى، بهدف توفير موارد مالية مستدامة تساعد على تحسين الخدمات المقدمة لأعضائها، وتعزيز اعتماد الجمعية على مواردها الذاتية بدلًا من موارد الدولة.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل الجمعية المصرية للاعبين القدامى برئاسة الكابتن أحمد شوبير لتكريم أساطير اللعبة.

 تكريم أساطير كرة القدم المصرية

وقال مجاهد إن تكريم أساطير كرة القدم المصرية يمثل واجبًا وطنيًا، تقديرًا لما قدموه من تاريخ مشرف لمصر، وما أسهموا به في رفع اسمها، مؤكدًا أنهم فخر للبلاد، وأنهم علموا الأجيال معنى الرياضة النزيهة والنزاهة والتربية.

مشروع القانون الخاص بالجمعية

وأوضح،  أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تعكف على إعداد مشروع القانون الخاص بالجمعية، من خلال إنشاء صندوق استثماري رياضي يستهدف توفير مصادر تمويل مستقلة ومستدامة.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة إلى أن موارد الصندوق المقترح ستتضمن عوائد الاستثمارات الرياضية والرعايات والتبرعات، إلى جانب نسب من الجزاءات وعقود اللاعبين والمدربين المصريين والأجانب، وحصيلة الغرامات الرياضية.

وأضاف أن التصور يتضمن أيضًا التواصل مع البنوك الحكومية لتوفير قروض ميسرة، بما يسهم في دعم الجمعية وتحسين الخدمات المقدمة لقدامى اللاعبين.

محمد مجاهد النائب محمد مجاهد لجنة الشباب والرياضة النواب

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