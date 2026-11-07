قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين الفتوى: زيد بن ثابت نموذج للصحابي الذي جمع بين حفظ القرآن وتعلّم اللغات لخدمة المجتمع
محمد عبدالجليل: علي ماهر هينجح مع منتخب مصر على طريقة وليد الركراكي مع المغرب
حبس رئيس باراجواي السابق احتياطيًا داخل منشأة عسكرية .. لهذا السبب
باسم مرسي يشيد بتعيين علي ماهر مدربًا لمنتخب مصر ويتوقع تتويجه بأمم إفريقيا
هل يعود حسام حسن لتدريب الفراعنة؟.. باسم مرسي يُثير الجدل ويُحذّر علي ماهر
محمد عبدالجليل يُحذّر من تكرار تجربة إيهاب جلال مع علي ماهر في قيادة منتخب مصر
علي ماهر يبكي .. إبراهيم فايق يكشف كواليس اختياره لتدريب منتخب مصر خلفًا لحسام حسن
قبل تصعيد الأزمة.. الزمالك يُسابق الزمن لتوفير مستحقات المحترفين الأجانب
خلال 24 ساعة.. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 875 عملية ضد المتمردين.. ومقتل وإصابة 130 في صفوفهم
خبير يوضح أهمية إنشاء وزارة مُوحّدة للطاقة تضم قطاعي البترول والكهرباء .. تعرّف على الأسباب
تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد تكليفه بنشكيل الحكومة الإسرائيلية.. آيزنكوت: نسعى لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية

ايزنكوت
ايزنكوت
القسم الخارجي

أكد غادي آيزنكوت، زعيم حزب «يشار» المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، عزمه اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحويل مشروع حكومة الطوارئ الوطنية إلى واقع، معتبرًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تشكيل حكومة جديدة قادرة على التعامل مع التحديات التي تواجه إسرائيل.

وقال آيزنكوت، عقب إعلان تكليفه بالمهمة، إن الوقت حان لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، مشددًا على أن فريقه سيعمل على إنجاز هذا الهدف، في إشارة إلى رغبته في توسيع قاعدة المشاركة السياسية وعدم حصر الحكومة في ائتلاف حزبي ضيق، بحسب ما نقلته قناة «العربية».

يأتي هذا الموقف بعد اختيار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج آيزنكوت لتولي مهمة تشكيل الحكومة، عقب مشاورات مع ممثلي الكتل البرلمانية أظهرت حصوله على توصية 67 نائبًا من أصل 120، مقابل 46 نائبًا أيدوا تكليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما لم توصي كتلة تضم سبعة نواب بأي مرشح.

ويواجه آيزنكوت تحديًا يتمثل في تحويل هذا التأييد البرلماني إلى أغلبية فعلية داخل الكنيست، إذ لا تعني توصيات النواب بالضرورة موافقة جميع الكتل على المشاركة في ائتلاف حكومي واحد. وتحتاج الحكومة إلى تأييد 61 نائبًا على الأقل لنيل الثقة.

كان آيزنكوت قد طرح أربعة مبادئ لتشكيل حكومته، تشمل الحفاظ على إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، والالتزام بقيم إعلان الاستقلال، وفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية على الجميع، إلى جانب الاعتراف بحركة حماس منظمة إرهابية والعمل على إنهاء قدراتها العسكرية والحكومية.

ومن المقرر أن يتسلم آيزنكوت كتاب التكليف رسميًا من هرتسوغ، الأحد، ليبدأ مهلة تبلغ 28 يومًا لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديدها 14 يومًا إضافية.

وتبقى فرص نجاحه مرتبطة بقدرته على معالجة الخلافات بين الأحزاب، وتجاوز الاعتراضات المتبادلة بشأن الشركاء المحتملين، قبل تقديم حكومته إلى الكنيست لنيل الثقة.

غادي آيزنكوت يشار الحكومة الإسرائيلية مشروع حكومة الطوارئ إسرائيل حكومة طوارئ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

حسام وابنته يارا

رد فعل مفاجئ.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد رحيل والدها عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

خلال ساعات من لقاء الأهالي بقرية نفيا.. محافظ الغربية يستجيب لمطالبهم بحملة نظافة مكبرة

معاش تكافل وكرامة

التضامن حسمت الأمر.. خطوات الاستعلام وموعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2026

الشهادة الماسية بلس

بنك التعمير والإسكان يرفع عائد الشهادة الماسية بلس إلى 19%.. تفاصيل القرار والمميزات

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد