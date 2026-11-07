بعد تكليفه بنشكيل الحكومة الإسرائيلية.. آيزنكوت: نسعى لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية

أكد غادي آيزنكوت، زعيم حزب «يشار» المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، عزمه اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحويل مشروع حكومة الطوارئ الوطنية إلى واقع، معتبرًا أن المرحلة الراهنة تتطلب تشكيل حكومة جديدة قادرة على التعامل مع التحديات التي تواجه إسرائيل.

وقال آيزنكوت، عقب إعلان تكليفه بالمهمة، إن الوقت حان لتشكيل حكومة طوارئ وطنية، مشددًا على أن فريقه سيعمل على إنجاز هذا الهدف، في إشارة إلى رغبته في توسيع قاعدة المشاركة السياسية وعدم حصر الحكومة في ائتلاف حزبي ضيق، بحسب ما نقلته قناة «العربية».

يأتي هذا الموقف بعد اختيار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج آيزنكوت لتولي مهمة تشكيل الحكومة، عقب مشاورات مع ممثلي الكتل البرلمانية أظهرت حصوله على توصية 67 نائبًا من أصل 120، مقابل 46 نائبًا أيدوا تكليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما لم توصي كتلة تضم سبعة نواب بأي مرشح.

ويواجه آيزنكوت تحديًا يتمثل في تحويل هذا التأييد البرلماني إلى أغلبية فعلية داخل الكنيست، إذ لا تعني توصيات النواب بالضرورة موافقة جميع الكتل على المشاركة في ائتلاف حكومي واحد. وتحتاج الحكومة إلى تأييد 61 نائبًا على الأقل لنيل الثقة.

كان آيزنكوت قد طرح أربعة مبادئ لتشكيل حكومته، تشمل الحفاظ على إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، والالتزام بقيم إعلان الاستقلال، وفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية على الجميع، إلى جانب الاعتراف بحركة حماس منظمة إرهابية والعمل على إنهاء قدراتها العسكرية والحكومية.

ومن المقرر أن يتسلم آيزنكوت كتاب التكليف رسميًا من هرتسوغ، الأحد، ليبدأ مهلة تبلغ 28 يومًا لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديدها 14 يومًا إضافية.

وتبقى فرص نجاحه مرتبطة بقدرته على معالجة الخلافات بين الأحزاب، وتجاوز الاعتراضات المتبادلة بشأن الشركاء المحتملين، قبل تقديم حكومته إلى الكنيست لنيل الثقة.