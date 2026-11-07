بيراميدز يهزم الداخلية 2-0 ويحجز مقعده في ثمن نهائي كأس مصر

حقق نادي بيراميدز فوزًا مستحقًا على حساب الداخلية بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

افتتح يوسف أوباما التسجيل لصالح بيراميدز في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، بعدما استقبل تمريرة مميزة من زميله ناصر ماهر، ليمنح فريقه التقدم مبكرًا.

وفي الشوط الثاني، نجح البديل مصطفى فتحي في تعزيز تقدم بيراميدز بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 75، ليؤكد تفوق فريقه ويحسم المواجهة لصالحه.

وبهذا الانتصار، حجز بيراميدز، حامل لقب البطولة، مقعده رسميًا في دور الـ16 من كأس مصر، ليواصل مشواره في الدفاع عن لقبه.