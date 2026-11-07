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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يهزم الداخلية 2-0 ويحجز مقعده في ثمن نهائي كأس مصر

بيراميدز
بيراميدز
حسن العمدة

حقق نادي بيراميدز فوزًا مستحقًا على حساب  الداخلية بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

افتتح يوسف أوباما التسجيل لصالح بيراميدز في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، بعدما استقبل تمريرة مميزة من زميله ناصر ماهر، ليمنح فريقه التقدم مبكرًا.

وفي الشوط الثاني، نجح البديل مصطفى فتحي في تعزيز تقدم بيراميدز بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 75، ليؤكد تفوق فريقه ويحسم المواجهة لصالحه.

وبهذا الانتصار، حجز بيراميدز، حامل لقب البطولة، مقعده رسميًا في دور الـ16 من كأس مصر، ليواصل مشواره في الدفاع عن لقبه.

نادي بيراميدز بيراميدز الداخلية كأس مصر

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