قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين الفتوى: زيد بن ثابت نموذج للصحابي الذي جمع بين حفظ القرآن وتعلّم اللغات لخدمة المجتمع
محمد عبدالجليل: علي ماهر هينجح مع منتخب مصر على طريقة وليد الركراكي مع المغرب
حبس رئيس باراجواي السابق احتياطيًا داخل منشأة عسكرية .. لهذا السبب
باسم مرسي يشيد بتعيين علي ماهر مدربًا لمنتخب مصر ويتوقع تتويجه بأمم إفريقيا
هل يعود حسام حسن لتدريب الفراعنة؟.. باسم مرسي يُثير الجدل ويُحذّر علي ماهر
محمد عبدالجليل يُحذّر من تكرار تجربة إيهاب جلال مع علي ماهر في قيادة منتخب مصر
علي ماهر يبكي .. إبراهيم فايق يكشف كواليس اختياره لتدريب منتخب مصر خلفًا لحسام حسن
قبل تصعيد الأزمة.. الزمالك يُسابق الزمن لتوفير مستحقات المحترفين الأجانب
خلال 24 ساعة.. الجيش اليمني يعلن تنفيذ 875 عملية ضد المتمردين.. ومقتل وإصابة 130 في صفوفهم
خبير يوضح أهمية إنشاء وزارة مُوحّدة للطاقة تضم قطاعي البترول والكهرباء .. تعرّف على الأسباب
تفاصيل أكبر سعر دولار في البنوك الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس وزراء ليبيا: إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس خطوة مهمة لتعزيز العلاقات

رئيس الوزراء الليبي: إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس خطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين
رئيس الوزراء الليبي: إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس خطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين
شيماء جمال

أكد المهندس عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على أهمية إعادة افتتاح السفارة المصرية في العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية مهمة لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والشعبية بين مصر وليبيا.

وقال "الدبيبة"، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي من طرابلس ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، إن العلاقات بين الشعبين المصري والليبي لم تنقطع ولن تنقطع، مؤكدًا تطلع بلاده إلى تطوير أوجه التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وأعلن رئيس الوزراء الليبي، إعادة تفعيل تجمع دول الساحل والصحراء بعد سنوات من الحروب والخلافات، مشددًا على أهمية الدور المصري في دعم التجمع وتطوير العلاقات بين الدول الأعضاء على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وأضاف أن الشعوب تجتمع في مثل هذه التجمعات من أجل تحقيق مصالح دولها وتعزيز التعاون المشترك، معربًا عن تطلعه إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين دول الساحل والصحراء.
ودعا الدبيبة الإعلامي نشأت الديهي إلى البقاء في طرابلس لمدة أسبوع للتعرف عن قرب على حقيقة الأوضاع في ليبيا، مؤكدًا أن بلاده تستعيد عافيتها بعد سنوات من الحروب والصراعات.
 

ودعاه إلى حضور افتتاح مطار طرابلس، مشيرًا إلى عودة الحياة والروح إلى العديد من المشروعات في العاصمة الليبية، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار ودفع عجلة التنمية.

رئيس الوزراء الليبي السفارة المصرية طرابلس مصر ليبيا نشأت الديهي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

سعر الذهب

1500 جنيه.. خسائر قوية تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الزمالك

زلزال في قائمة الزمالك.. 9 لاعبين على أعتاب الرحيل وثورة تصحيح قبل الموسم الجديد

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

حسام وابنته يارا

رد فعل مفاجئ.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد رحيل والدها عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

حفل زفاق اية شعيب

أجواء عائلية.. آية شعيب مذيعة أنا وهو وهي تحتفل بزفافها بحضور نجوم الفن والإعلام| صور

الحيض

خفض الكوليسترول وعلاج غزارة الدورة الشهرية.. عشبة شهيرة تعالج 6 مشكلات

البائع

صوته خطف قلوب المارة.. بائع زهور يغني لتامر عاشور في شوارع السيدة زينب

بالصور

أحدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60
احدثهم قيس عبد الفتاح .. نجوم خاضوا تجربة الزواج بعد الـ60

فيديو

برومو حكاية حب مسموم

طرح البرومو التشويقي لحكاية «حب مسموم» رابع حكايات «القصة الكاملة» من بطولة نور النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد