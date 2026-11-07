رئيس وزراء ليبيا: إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس خطوة مهمة لتعزيز العلاقات

أكد المهندس عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على أهمية إعادة افتتاح السفارة المصرية في العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية مهمة لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والشعبية بين مصر وليبيا.

وقال "الدبيبة"، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي من طرابلس ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، إن العلاقات بين الشعبين المصري والليبي لم تنقطع ولن تنقطع، مؤكدًا تطلع بلاده إلى تطوير أوجه التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعلن رئيس الوزراء الليبي، إعادة تفعيل تجمع دول الساحل والصحراء بعد سنوات من الحروب والخلافات، مشددًا على أهمية الدور المصري في دعم التجمع وتطوير العلاقات بين الدول الأعضاء على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وأضاف أن الشعوب تجتمع في مثل هذه التجمعات من أجل تحقيق مصالح دولها وتعزيز التعاون المشترك، معربًا عن تطلعه إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين دول الساحل والصحراء.

ودعا الدبيبة الإعلامي نشأت الديهي إلى البقاء في طرابلس لمدة أسبوع للتعرف عن قرب على حقيقة الأوضاع في ليبيا، مؤكدًا أن بلاده تستعيد عافيتها بعد سنوات من الحروب والصراعات.



ودعاه إلى حضور افتتاح مطار طرابلس، مشيرًا إلى عودة الحياة والروح إلى العديد من المشروعات في العاصمة الليبية، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار ودفع عجلة التنمية.