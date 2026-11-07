بحضور 80 دولة ولأول مرة في مصر وأفريقيا.. مدينتي تشهد انطلاق حفل جوائز الجولف العالمية 2026

انطلقت مساء اليوم فعاليات النسخة الثالثة عشرة من حفل جوائز الجولف العالمية (World Golf Awards)، بنادي مدينتي للجولف، في حدث استثنائي تستضيفه مصر لأول مرة على مستوى قارة أفريقيا بحضور ممثلين عن أكثر من 80 دولة حول العالم، ليعكس المكانة المتنامية لمصر على خريطة سياحة الجولف العالمية.

تتضمن فعاليات الحفل برنامجًا متنوعًا لتوزيع الجوائز، تبدأ بتكريم الفائزين بالجوائز على مستوى الدول، ثم توزيع الجوائز القارية، وصولًا إلى الإعلان عن الفائزين بالجوائز العالمية. ويتخلل مراسم توزيع الجوائز فقرات فنية متنوعة .

وتعد جوائز الجولف العالمية (World Golf Awards) واحدة من أبرز المؤسسات الدولية المتخصصة في قطاع سياحة الجولف، وتقوم بتنظيم حفل سنوي لتكريم أفضل وجهات وملاعب الجولف على مستوى العالم. وأقيمت نسخة العام الماضي في جزيرة ماديرا بالبرتغال . ويجمع حفل World Golf Awards نخبة من الشخصيات والمؤسسات الاقليمية والدولية العاملة في مجال الجولف والسياحة الرياضية.

ويتم اختيار الفائز بجائزة أفضل ملعب جولف في العالم (World’s Best Golf Course) من خلال تصويت دولي تنظمه مؤسسة جوائز الجولف العالمية (World Golf Awards)، يشارك فيه متخصصون في صناعة الجولف والسياحة ومنظمو الرحلات السياحية ووكلاء السفر والمتخصصون في الإعلام، إلى جانب تصويت الجمهور من محبي وممارسي اللعبة ، حيث تعتمد اللجنة المنظمة بشكل كامل على التصويت لاختيار الأفضل.

يذكر أن نادي مدينتي للجولف - أحد أندية مجموعة طلعت مصطفى- سبق أن حصد جائزتي افضل ملعب جولف في مصر لخمس سنوات متتالية وأفضل ملعب في افريقيا لثلاث سنوات ، وقام بتصميمه، روبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحدًا من أشهر المتخصصين فى تصميم ملاعب الجولف حول العالم، فيما تدير شركة ترون العالمية Troon نادي مدينتي للجولف.