أسعار السلع الغذائية اليوم.. تراجع أسعار كرتونة البيض والزيت وارتفاع السكر والشاي

شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم السبت حالة من التباين الواضح في الأسواق، حيث انخفضت أسعار عدد كبير من السلع الأساسية، بينما ارتفعت أسعار مجموعة أخرى، وجاء البيض في مقدمة السلع التي تراجع سعرها اليوم، بعد فترة من التذبذب، في الوقت الذي واصل فيه السكر والدقيق والشاي والفول تسجيل زيادات جديدة.

أسعار البيض اليوم السبت 7 نوفمبر 2026

سجل سعر كرتونة البيض اليوم 115.11 جنيه بعد انخفاض قدره 4.64 جنيه.

سجل سعر البيض الأبيض اليوم 4.81 جنيه للبيضة الواحدة بعد انخفاض قدره 0.06 جنيه.

سجل سعر البيض الأحمر اليوم 4.83 جنيه للبيضة الواحدة بعد انخفاض قدره 0.07 جنيه.

سجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم 136.67 جنيه بعد انخفاض قدره 3.78 جنيه.

سجل سعر البيضة البلدي الواحدة اليوم 5.43 جنيه بعد زيادة قدرها 0.03 جنيه

السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها اليوم

سجل سعر الأرز المعبأ اليوم 34.76 جنيه للكيلو بعد انخفاض قدره 0.36 جنيه.

سجل سعر زيت عباد الشمس اليوم 107.62 جنيه للتر بعد انخفاض قدره 4.35 جنيه.

سجل سعر زيت عباد الشمس اليوم 104.48 جنيه للتر بعد انخفاض قدره 7.49 جنيه.

سجل سعر المكرونة المعبأة اليوم 22.56 جنيه للعبوة 400 جرام بعد انخفاض قدره 7.87 جنيه.

سجل سعر المكرونة المعبأة اليوم 30.14 جنيه للكيلو بعد انخفاض قدره 0.29 جنيه.

سجل سعر العدس المعبأ اليوم 68.62 جنيه للكيلو بعد انخفاض قدره 3.40 جنيه.

سجل سعر العدس المعبأ اليوم 67.10 جنيه للكيلو بعد انخفاض قدره 4.92 جنيه.

سجل سعر العدس الأصفر المعبأ اليوم 67.22 جنيه للكيلو بعد انخفاض قدره 1.78 جنيه.

سجل سعر زيت الذرة اليوم 127.20 جنيه للتر بعد انخفاض قدره 5.57 جنيه.

السلع الغذائية التي ارتفعت أسعارها اليوم

سجل سعر الفول المعبأ اليوم 65.51 جنيه للكيلو بعد زيادة قدرها 0.48 جنيه.

سجل سعر الدقيق المعبأ اليوم 29.68 جنيه للكيلو بعد زيادة قدرها 0.54 جنيه.

سجل سعر السكر المعبأ اليوم 36.36 جنيه للكيلو بعد زيادة قدرها 1.52 جنيه.

سجل سعر المكرونة السائبة اليوم 28.11 جنيه للكيلو بعد زيادة قدرها 0.63 جنيه.

سجل سعر الفول المعبأ المجروش اليوم 69.64 جنيه للكيلو بعد زيادة قدرها 0.70 جنيه.

سجل سعر شاي العروسة 40 جرام اليوم 11.32 جنيه للعبوة بعد زيادة قدرها 0.55 جنيه.

سجل سعر شاي ليبتون 40 جرام اليوم 13.09 جنيه للعبوة بعد زيادة قدرها 0.43 جنيه.

سجل سعر الشاي اليوم 253.26 جنيه للكيلو بعد زيادة قدرها 8.78 جنيه.