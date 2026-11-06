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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار السلع الغذائية في مصر اليوم الجمعة.. ارتفاع الأرز وتراجع المكرونة

ارتفاع أسعار الأرز وتراجع المكرونة
ارتفاع أسعار الأرز وتراجع المكرونة
علياء فوزى

سجلت أسعار السلع الغذائية الأساسية في مصر تغيرات متفاوتة علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري.

وخلال السطور التالية نرصد  أسعار السلع الغذائية الأساسية في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر وفق آخر بيانات معلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وسجلت أسعار الأرز والفول والدقيق والسكر والزيت، ارتفاعا، في حين تراجعت أسعار المكرونة ذات العبوة 400 جرام وأحد أنواع العدس.

سعر الأرز المعبأ اليوم

سجل متوسط سعر الأرز المعبأ اليوم 34.8 جنيهًا للكيلو، بزيادة طفيفة بلغت 0.05 جنيه بنسبة 0.14%. وتراوح سعره بين 31.34 جنيهًا كحد أدنى و38.48 جنيهًا كحد أعلى، بحسب نوع العبوة ومنفذ البيع.

سعر الفول المعبأ اليوم

بلغ متوسط سعر الفول المعبأ 61.63 جنيهًا للكيلو، بزيادة قدرها 0.66 جنيه بنسبة 1.08%. وسجل السعر الأدنى والأعلى القيمة نفسها وهي 61.63 جنيهًا.

سعر الدقيق المعبأ اليوم

سجل متوسط سعر الدقيق المعبأ 27.7 جنيهًا للكيلو، بارتفاع بلغ 0.59 جنيه بنسبة 2.18%، وهو السعر نفسه للحدين الأدنى والأعلى. 

سعر زيت عباد الشمس اليوم

بلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس بمختلف أصنافه 106.23 جنيهًا، بزيادة قدرها 1.76 جنيه بنسبة 1.68%، وتراوح سعره بين 102.24 جنيهًا كحد أدنى و109.46 جنيهًا كحد أعلى. وفي المقابل، سجلت فئة أخرى من الزيت متوسطًا عند 102.24 جنيهًا للتر، بتراجع قدره 2.23 جنيه بنسبة 2.13%.

سعر السكر المعبأ اليوم

سجل متوسط سعر السكر المعبأ 35.29 جنيهًا للكيلو، بارتفاع قدره 0.79 جنيه بنسبة 2.29%. وتراوح سعره بين 33.83 جنيهًا كحد أدنى و37.77 جنيهًا كحد أعلى. 

سعر المكرونة المعبأة اليوم

بلغ متوسط سعر المكرونة المعبأة عبوة 400 جرام 23.65 جنيهًا، بتراجع قدره 5.4 جنيه بنسبة 18.59%، وهو أكبر انخفاض بين السلع. 

أما المكرونة المعبأة بوزن كيلو فسجلت 29.14 جنيهًا، بزيادة طفيفة قدرها 0.09 جنيه بنسبة 0.31%. وتراوحت أسعار المكرونة بين 15.69 جنيهًا كحد أدنى و37.02 جنيهًا كحد أعلى.

سعر العدس المعبأ اليوم

سجل متوسط سعر العدس المعبأ الصحيح 69.15 جنيهًا للكيلو، بزيادة قدرها 0.56 جنيه بنسبة 0.82%. وفي المقابل، سجلت فئة أخرى من العدس 63.47 جنيهًا للكيلو، بتراجع قدره 5.12 جنيه بنسبة 7.46%. وتراوحت الأسعار بين 63.47 جنيهًا كحد أدنى و69.15 جنيهًا كحد أعلى. 

أسعار السلع الغذائية سعر السكر اليوم سعر الأرز سعر الزيت سعر الدقيق اليوم

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