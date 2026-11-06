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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026

إشبيلية
إشبيلية
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، إقامة مجموعة من المواجهات القوية والمهمة في مختلف البطولات المحلية، وسط ترقب جماهيري لمتابعة أبرز المباريات في الدوريات الأوروبية والعربية.

وتتصدر مباراة الوكرة أمام الشحانية في الدوري القطري، ومواجهة إيفرتون ضد كوفينتري سيتي ضمن منافسات الكرة الإنجليزية، قائمة مباريات اليوم، إلى جانب عدد من اللقاءات المهمة في الدوريات الإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني والتركي والمغربي.

وتسعى الفرق المشاركة في مواجهات اليوم إلى تحقيق نتائج إيجابية، سواء من أجل المنافسة على المراكز المتقدمة أو تحسين مواقعها في جداول ترتيب المسابقات، وهو ما يمنح المباريات أهمية كبيرة للجماهير والمتابعين.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026

الدوري الإنجليزي الممتاز

* إيفرتون ضد كوفينتري سيتي – الساعة 10 مساءً.

الدوري الإسباني

* إشبيلية ضد ديبورتيفو ألافيس – الساعة 10 مساءً.

الدوري التركي الممتاز

* غازي عنتاب ضد قاسم باشا – الساعة 7 مساءً.

الدوري الإيطالي

* فينيسيا ضد أودينيزي – الساعة 9:45 مساءً.

الدوري الفرنسي

* تولوز ضد ستراسبورج – الساعة 9:45 مساءً.

الدوري الألماني

* هامبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 9:30 مساءً.

الدوري المغربي الممتاز

* حسنية أغادير ضد نهضة بركان – الساعة 8 مساءً.
* اتحاد تواركة ضد أمل تيزنيت – الساعة 10 مساءً.

الدوري القطري

* العربي ضد الأهلي – الساعة 4:15 مساءً.
* الوكرة ضد الشحانية – الساعة 6:30 مساءً.

أبرز مواجهات اليوم

وتحظى مواجهة الوكرة والشحانية باهتمام متابعي الكرة القطرية، في ظل رغبة الفريقين في حصد النقاط الثلاث، بينما ينتظر عشاق الكرة الإنجليزية لقاء إيفرتون وكوفينتري سيتي، في مواجهة يسعى خلالها كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية.

كما تشهد الملاعب الأوروبية مواجهات متوازنة، أبرزها إشبيلية وألافيس، وتولوز وستراسبورج، وهامبورج ومونشنجلادباخ، ضمن منافسات الجولة الجديدة من الدوريات المحلية

الدورى الانجليزى الدورى الاسبانى الدورى الفرنسي كأس مصر

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