مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026.. مواجهات نارية بالدوري الأوروبي

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 إقامة مجموعة من المواجهات القوية في مختلف البطولات المحلية والأوروبية حيث تتجه الأنظار إلى ظهور النجم المصري محمد صلاح مع فريقه طرابزون سبور أمام فرايبورج الألماني ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتحظى مباريات اليوم باهتمام جماهيري كبير في ظل المواجهات المرتقبة ببطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، أبرزها لقاء ميلان أمام فرينكفاروزي ويوفنتوس ضد ألكمار وباير ليفركوزن أمام مارسيليا، إلى جانب مواجهة سيلتيك وبشكتاش.

وعلى الصعيد العربي، تستكمل منافسات الدوري السعودي بثلاث مواجهات، فيما تقام مباراتان ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، في إطار الصراع على مواصلة المشوار بالبطولة.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

ميلان × فرينكفاروزي – 7:45 مساء – beIN Sports HD 1

أندرلخت × سالزبورج – 7:45 مساء – beIN Sports XTRA 1

كريستال بالاس × هوفنهايم – 7:45 مساء – beIN Sports HD 4

ريال سوسيداد × ليون – 7:45 مساء – beIN Sports HD 3

سبارتا براج × بورنموث – 7:45 مساء – beIN Sports HD 5

ألكمار × يوفنتوس – 10 مساء – beIN Sports HD 1

باير ليفركوزن × مارسيليا – 10 مساء – beIN Sports HD 2

بنفيكا × ليخ بوزنان – 10 مساء – beIN Sports XTRA 2

سيلتا فيجو × يونيون سانت جيلواز – 10 مساء – beIN Sports HD 9

سيلتيك × بشكتاش – 10 مساء – beIN Sports HD 3

سندرلاند × دينامو زغرب – 10 مساء – beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

أتالانتا × كايرات ألماتي – 7:45 مساء – beIN Sports HD 9

ميتيلاند × أياكس – 7:45 مساء – beIN Sports HD 8

طرابزون سبور × فرايبورج – 7:45 مساء – beIN Sports HD 2

كوبنهاجن × أيبيريا – 10 مساء – beIN Sports XTRA 8

خيتافي × برايتون – 10 مساء – beIN Sports HD 8

موناكو × إف سي نوردشيلاند – 10 مساء – beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الخلود × الخليج – 3:25 مساء

أبها × الشباب – 5:10 مساء

القادسية × الفيحاء – 7:30 مساء

مواعيد مباريات كأس مصر

الجونة × اتحاد الشرطة – 2:30 ظهرا

البنك الأهلي × بور فؤاد – 5 مساء