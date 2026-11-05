مكان السوبر المصري.. عرض قطري لاستضافة البطولة والشركة الراعية تحسم المصير

كشف الإعلامي خالد الغندور عن آخر المستجدات المتعلقة بمكان إقامة بطولة كأس السوبر المصري خلال العام المقبل، في ظل الأنباء والتقارير الصحفية المتداولة بشأن وجود عروض قطرية لاستضافة المسابقة.

وأوضح الغندور أن هناك تواصلًا جرى مع أحد المسؤولين داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، للوقوف على حقيقة موقف الاتحاد من العروض المقدمة لاستضافة البطولة، خاصة بعد التقارير الصحفية الصادرة من قطر خلال الساعات الماضية.

وأكد الغندور، خلال برنامجه «ستاد المحور»، أن المسؤول الذي تم التواصل معه أوضح أن الشركة الراعية لاتحاد الكرة هي المسؤولة عن دراسة العروض التي وصلت لاستضافة بطولة السوبر المصري، والمفاضلة بينها وفقًا للشروط والعوائد المالية المقدمة.

وأضاف أن اتحاد الكرة لا يمانع إقامة البطولة في قطر، كما أنه منفتح على استضافة أي دولة أخرى للمنافسات، مشيرًا إلى أن المعيار الأساسي في اختيار الدولة المستضيفة سيكون العرض الأفضل من الناحية المالية، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للاتحاد والكرة المصرية.

وشدد الإعلامي على أن اتحاد الكرة لم يناقش حتى الآن أيًا من العروض المقدمة بصورة رسمية، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن وجهة البطولة خلال العام المقبل، في انتظار الانتهاء من دراسة جميع التفاصيل المتعلقة بالملف.

وأشار الغندور إلى أن حسم مصير استضافة السوبر المصري سيكون خلال الجلسة المرتقبة بين هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومسؤولي الشركة الراعية، حيث من المنتظر مناقشة العروض المتاحة وتحديد الخطوات المقبلة.

واختتم بأن إقامة البطولة في قطر تظل أحد الخيارات المطروحة، دون وجود أي اعتراض من جانب اتحاد الكرة، الذي ينتظر العرض الأفضل لحسم الدولة التي ستستضيف منافسات السوبر المصري في نسخته المقبلة