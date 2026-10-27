سهام صالح: الأهلي يقرر عدم المشاركة في السوبر المصري المقبل

كشفت الإعلامية سهام صالح، خلال تقديمها برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، عن تطورات جديدة بشأن موقف النادي الأهلي من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقبلة.

ونقلت سهام صالح عن مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك قرارًا بعدم المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة، مشيرًا إلى أن النادي لا يرغب في خوض المنافسات عبر البطاقة الذهبية أو الظهور باعتباره فريقًا مكملًا للعدد.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً عريضاً على فريق كيتارا الأوغندي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الأهلي يكتسح كيتارا الأوغندي برباعية في الكونفدرالية



سجل رباعية الأهلي حسين الشحات “هدفين” وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة.



كانت مباراة الذهاب بين الفريقين في أوغندا قد انتهت بفوز الأهلي على كيتارا بهدفين مقابل هدف.