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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز وضع علامات في المصحف لتسهيل حفظ الكلمات الصعبة؟.. أمين الإفتاء يوضح

وضع علامات في المصحف لتسهيل الحفظ
وضع علامات في المصحف لتسهيل الحفظ
أحمد سعيد

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم وضع خطوط أسفل بعض الكلمات في المصحف لتسهيل تعلم النطق الصحيح وحفظ الكلمات الصعبة، موضحًا أن المصحف ينبغي تنزيهه عن وضع مثل هذه العلامات، وأنه لا حرج فيما سبق فعله، مع ضرورة التوقف عن ذلك مستقبلًا.

حكم وضع خطوط أسفل بعض الكلمات في المصحف لتسهيل تعلم النطق الصحيح

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن من الأفضل لمن يجد صعوبة في نطق بعض الكلمات القرآنية أن يستعين بوسائل أخرى تساعده على التعلم والمراجعة، بدلًا من وضع خطوط أو علامات داخل المصحف.

وأشاد الشيخ أحمد وسام ببرنامج «مع التلاوة»، مؤكدًا أهمية البرامج التي تساعد الناس على تعلم تلاوة القرآن الكريم بصورة صحيحة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»، مشيرًا إلى أن الجمع بين تلاوة القرآن ثم دراسة معانيه وأحكامه يمثل ترتيبًا طيبًا يجمع بين التلاوة والتدبر والتعلم.

وأشار إلى فضل مجالس تلاوة القرآن ومدارسته، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم الذين يجتمعون في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، حيث تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله فيمن عنده، داعيًا إلى الحرص على أن يكون الإنسان من أهل القرآن.

وأضاف أن من يجد صعوبة في قراءة بعض الكلمات القرآنية له أجران، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»، مؤكدًا أن صعوبة التلاوة لا ينبغي أن تمنع المسلم من الاستمرار في التعلم والمراجعة.

ونصح أمين الفتوى بتخصيص كراسة مستقلة لتدوين الكلمات الصعبة وملاحظات النطق الصحيح، أو كتابة المعلومات على أوراق منفصلة توضع بجوار الموضع المطلوب تعلمه، بما يساعد على تثبيت الحفظ والرجوع إلى الملاحظات عند المراجعة. كما دعا إلى المواظبة على ختم القرآن والبدء في ختمة جديدة بعد إتمام السابقة، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في العمل الصالح وعدم الانقطاع عنه.

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