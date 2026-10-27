برشلونة للسيدات أفضل نادٍ في العالم لعام 2026.. ولابورتا يوجه رسالة شكر

تُوج فريق برشلونة للسيدات بجائزة أفضل نادٍ في العالم لعام 2026، تقديرًا لما يقدمه الفريق من مستويات مميزة وإنجازات لافتة في كرة القدم النسائية، ليواصل النادي الكتالوني حضوره القوي على الساحة الرياضية العالمية.

وجاء هذا التتويج ليعكس المكانة التي بات يحتلها فريق برشلونة للسيدات في السنوات الأخيرة، بعدما نجح في ترسيخ اسمه بين أبرز الفرق العالمية، بفضل العمل المستمر والتطور الفني والقدرة على المنافسة في مختلف البطولات.

جوان لابورتا يشكر رموز برشلونة عبر التاريخ

من جانبه، حرص جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على توجيه رسالة شكر وتقدير إلى جميع الأشخاص الذين ساهموا في كتابة تاريخ النادي الكتالوني، مؤكدًا أن الإنجازات التي يحققها برشلونة هي نتاج جهود متواصلة شاركت فيها أجيال مختلفة.

وقال لابورتا خلال حديثه عقب التتويج بالجائزة: «أريد أن أشكر الجميع في تاريخ برشلونة».

وتعكس كلمات رئيس النادي تقديره لكل من ارتبط باسم برشلونة وأسهم في بناء هويته الرياضية، سواء من اللاعبين واللاعبات أو الأجهزة الفنية والإدارية، إلى جانب كل العناصر التي كان لها دور في مسيرة النادي على مدار تاريخه.

إنجاز جديد يعزز مكانة برشلونة للسيدات

ويمثل الفوز بجائزة أفضل نادٍ في العالم لعام 2026 محطة مهمة في مسيرة فريق برشلونة للسيدات، الذي يواصل العمل للحفاظ على مكانته بين كبار كرة القدم النسائية، في ظل المنافسة القوية مع الأندية الأوروبية والعالمية.

كما يمنح هذا التتويج دفعة معنوية للفريق لمواصلة تحقيق النجاحات خلال الفترة المقبلة، والسعي إلى إضافة المزيد من الألقاب إلى خزائنه.

ويؤكد هذا التكريم أن برشلونة لا يكتفي بالحضور في المنافسات الكبرى، بل يسعى باستمرار إلى تعزيز مكانته وتطوير منظومته الرياضية، بما يتماشى مع طموحات جماهيره وتاريخ النادي العريق.

وبهذا الإنجاز، يضيف فريق السيدات فصلًا جديدًا إلى سجل برشلونة، وسط تطلعات بمواصلة التألق وتحقيق المزيد من النجاحات على المستويين المحلي والقاري والعالمي