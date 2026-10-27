ميسي ورونالدو بالمقدمة.. الإعلان عن قائمة المرشحين لجائزة أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم

أُعلن رسميًا عن قائمة المرشحين العشرة للمنافسة على جائزة «بي أو إيه تي» (B.O.A.T)، التي تحمل اسم «أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم»، وسط اهتمام كبير من عشاق الساحرة المستديرة، في ظل وجود مجموعة من أبرز الأساطير الذين تركوا بصمة استثنائية في تاريخ اللعبة.

وتضم القائمة أسماء لامعة من أجيال مختلفة، تجمع بين نجوم العصر الحديث والأساطير الذين صنعوا أمجاد كرة القدم الأوروبية والعالمية، ما يجعل المنافسة على الجائزة محط أنظار الجماهير والمتابعين.

10 أساطير يتنافسون على لقب الأعظم في التاريخ

شهدت قائمة المرشحين حضور الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في مواجهة نخبة من أبرز الأسماء التي تألقت على مدار تاريخ كرة القدم.

وضمت القائمة كلًا من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، إلى جانب الفرنسي ميشيل بلاتيني، والهولندي يوهان كرويف، ومواطنه ماركو فان باستن، والألماني فرانز بيكنباور، ومواطنه كارل هاينز رومينيغه.

كما شملت القائمة البرازيلي رونالدو نازاريو، المعروف بلقب «الظاهرة»، والإسباني الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو، والإنجليزي كيفن كيغان، ليكتمل بذلك عقد المرشحين العشرة للجائزة.

ويعكس تنوع الأسماء المرشحة اختلاف الأجيال والمدارس الكروية، إذ يمتلك كل لاعب تاريخًا حافلًا بالإنجازات الفردية والجماعية، فضلًا عن التأثير الكبير الذي تركه في مسيرة اللعبة.

الأربعاء موعد الإعلان عن الفائز بالجائزة

ومن المقرر الإعلان عن الفائز بجائزة «بي أو إيه تي» يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026، وسط ترقب لمعرفة الاسم الذي سيحظى بهذا التكريم الاستثنائي.

وتتجه الأنظار إلى المنافسة بين ميسي ورونالدو، اللذين سيطرا على المشهد الكروي العالمي لسنوات طويلة، إلى جانب أساطير تركوا بصمات خالدة في تاريخ كرة القدم.

ومن المنتظر أن يثير الإعلان عن الفائز نقاشًا واسعًا بين الجماهير والمحللين، في ظل صعوبة المقارنة بين لاعبين تألقوا في عصور مختلفة، واختلفت بينهم الظروف والمنافسات، لكنهم اجتمعوا على صناعة التاريخ وترك إرث كروي لا يُنسى