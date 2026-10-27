لاعب طرابزون السابق: صلاح ينافس هاجي على عرش الأفضل في تاريخ الكرة التركية

أشاد إمراه إرين، لاعب طرابزون سبور السابق، بالمستويات التي يقدمها النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه نجح في إثبات جدارته على الساحة العالمية، وأصبح منافسًا على مكانة أسطورة الكرة الرومانية جورج هاجي في تاريخ كرة القدم التركية.

وقال إرين، في تصريحات تلفزيونية، إن محمد صلاح يُعد نجمًا عالميًا أثبت قدراته على مستوى كرة القدم العالمية، بعدما حطم العديد من الأرقام القياسية خلال مسيرته في إنجلترا، مشيرًا إلى أن ما يقدمه اللاعب المصري يجعله يستحق الإشادة والتقدير.

وأضاف لاعب طرابزون سبور السابق أنه كان يعتبر جورج هاجي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم التركية، إلا أن تألق محمد صلاح دفعه إلى إعادة النظر في هذا التقييم، موضحًا: «كنت أعتبر جورج هاجي أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم التركية، لكنني أعتقد أن صلاح بدأ الآن في انتزاع العرش منه».

وتأتي هذه الإشادة في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به محمد صلاح في تركيا، منذ انضمامه إلى طرابزون سبور، بعدما أصبح أحد أبرز نجوم الفريق، وسط ترقب جماهيري لمواصلة تألقه وتقديم مستويات قوية في المنافسات المحلية.