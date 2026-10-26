بمشاركة محمد صلاح طرابزون سبور يهزم ريزا سبور برباعية في الدوري التركي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مواصلة نادي طرابزون سبور نتائجه الإيجابية في منافسات الدوري التركي، وذلك بمشاركة المصري محمد صلاح.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«بمشاركة محمد صلاح.. طرابزون سبور يواصل نتائجه الإيجابية ويحقق انتصاره الرابع توالياً في الدوري التركي بفوزه علي ريزه سبور بنتيجة 4 - 3.

شهدت مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري التركي الممتاز مواجهة مثيرة للغاية جمعت بين فريق طرابزون سبور ومضيفه ريزا سبور على ملعب تشايكور ديدي وانتهت بفوز لطرابزون بنتيجة 4-3.

و شارك النجم المصري محمد صلاح أساسياً في اللقاء وقدم أداءً مميزاً وساهم بفعالية في تحركات الفريق الهجومية وصناعة الخطورة على دفاعات ريزا سبور طوال فترة تواجدِه في الملعب، ليقود فريقه نحو حصد ثلاث نقاط غالية.

حيث تألق النجم المصري محمد صلاح في الدوري التركي الممتاز، بعدما قاد فريقه طرابزون سبور لتحقيق انتصار مهم ومستحق على ضيفه بشكتاش فى المباره الماضيه بنتيجة (2 - 0) في قمة مواجهات الجولة.