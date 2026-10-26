قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث الصحة: حملة التطعيم ضد الحصبة تستهدف 21 مليون طفل على مستوى الجمهورية
سعر بولستار 5 الكهربائية في الإمارات
قطر تدين اقتحام وزير بحكومة الاحتلال المسجد الأقصى المبارك
خبير عسكري يكشف طبيعة التحرك المصري لدعم السعودية ودور الدفاع الجوي
صور فاضحة.. القبض على شاب وفتاة بالقاهرة ارتكبا أفعالا خادشة للحياء
خبير عسكري: مصر ستشارك غالبا بأنظمة دفاع جوي وخبراء عسكريين للدفاع عن السعودية
خبير عسكري: مصر مش رايحة السعودية عشان تحارب.. وتحركنا العسكري دفاعي بحت
ماذا بعد موافقة مجلس النواب على تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية؟.. الدستور يحدد الخطوة التالية
عمرو أديب: موافقة مجلس النواب على إرسال قوات للسعودية تستهدف حماية الأمن القومي المصري
سوريا.. مقتل 3 أشخاص في انفجار مجهول لسيارة على طريق دمشق
جيش الاحتلال: اغتيال 4 عناصر من حماس والجهاد الإسلامي بغارات جوية في غزة
متحدث الري: المياه قضية أساسية لمصر.. والرهان على فرض الأمر الواقع خاسر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أسعار هيونداي جيتز موديل 2007 المستعملة في مصر

هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007
صبري طلبه

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏‏المحلي ‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، ‏‏منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏‏‏السيارات ‏‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من المبلغ الذي ‏‏سيدفعونه حال شراء ‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏‏‏السيارات ‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏‏‏السيارة هيونداي جيتز موديل 2007.‏

تعتمد السيارة بشكل أساسي على محرك 4 سلندر، 16 صباب، بسعة 1600 سي سي يولد قوة 105 حصان عند 5800 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 144 نيوتن/متر، مما يمنحها تسارعاً من 0 إلى 100 كم/ساعة في حوالي 9.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة.

وتتصل المحركات بناقل حركة يدوي (مانيوال) من 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات ينقل القوة إلى العجلات الأمامية (جر أمامي). 

وتأتي السيارة بخزان وقود بسعة 45 لتر، ويبلغ متوسط استهلاك البنزين حوالي 6.5 لتر لكل 100 كم في القيادة المختلطة. وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2455 مم، ويبلغ الطول الإجمالي للسيارة 3825 مم، وعرضها 1665 مم، وارتفاعها 1490 مم، بينما يبلغ وزن السيارة وهي فارغة حوالي 1100 كجم.

وعن سعر هيونداي جيتز موديل 2007‏‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 400 ألف جنيه، ‏‏‏‏‏‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة.‏

السيارات المستعملة سيارة جديدة هيونداي جيتز موديل 2007 هيونداي جيتز هيونداي جيتز جيتز موديل 2007

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية بالأسواق اليوم

تراجع في الأسواق.. الزيت يفقد 7 جنيهات والسكر والأرز ينخفضان.. مفاجأة بأسعار السلع اليوم

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

السلع

ارتفاع في أسعار 9 سلع غذائية.. وزيادة كبيرة في المكرونة والزيت والأرز

السجاير

أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

وزيرا التعليم والمالية

بشرى سارة .. وزير المالية: سنعمل على منح زيادات مالية كبيرة للاخصائيين والإداريين

ترشيحاتنا

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لأسرتي لاعبتي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي ضحيتي حادث المنيا

جانب من الحدث

محافظ الوادي الجديد تتابع انتظام العملية التعليمية بمدرسة « آفاق » للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية بالداخلة

محافظ الغربية

رخصتك في مركزك.. محافظ الغربية يعتمد لوحات تحديث المخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية المحدثة بعدد من القرى

بالصور

الحكة بعد الأكل ليست دائما حساسية.. علامات تكشف السبب

الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب
الحكة بعد الأكل ليست دائمًا حساسية.. علامات تكشف السبب

أسعار هيونداي جيتز موديل 2007 المستعملة في مصر

هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007
هيونداي جيتز موديل 2007

طريقة عمل فاهيتا الفراخ بالفلفل الملون.. بطعم المطاعم

طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ

بايدو ولفت تختبران سيارات أجرة ذاتية القيادة في لندن

بايدو الصينية
بايدو الصينية
بايدو الصينية

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

المزيد