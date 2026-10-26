أسعار هيونداي جيتز موديل 2007 المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏‏المحلي ‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، ‏‏منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏‏‏السيارات ‏‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من المبلغ الذي ‏‏سيدفعونه حال شراء ‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏‏‏السيارات ‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏‏‏السيارة هيونداي جيتز موديل 2007.‏

تعتمد السيارة بشكل أساسي على محرك 4 سلندر، 16 صباب، بسعة 1600 سي سي يولد قوة 105 حصان عند 5800 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 144 نيوتن/متر، مما يمنحها تسارعاً من 0 إلى 100 كم/ساعة في حوالي 9.6 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة.

وتتصل المحركات بناقل حركة يدوي (مانيوال) من 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات ينقل القوة إلى العجلات الأمامية (جر أمامي).

وتأتي السيارة بخزان وقود بسعة 45 لتر، ويبلغ متوسط استهلاك البنزين حوالي 6.5 لتر لكل 100 كم في القيادة المختلطة. وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2455 مم، ويبلغ الطول الإجمالي للسيارة 3825 مم، وعرضها 1665 مم، وارتفاعها 1490 مم، بينما يبلغ وزن السيارة وهي فارغة حوالي 1100 كجم.

وعن سعر هيونداي جيتز موديل 2007‏‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 400 ألف جنيه، ‏‏‏‏‏‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة.‏