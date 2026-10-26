دبلوماسية أمريكية سابقة: أستبعد توجيه ضربة لإيران خلال فترة الانتخابات الإسرائيلية

قالت ديما أبيركرومبي، الدبلوماسية الأمريكية السابقة، إن الرئيس الأمريكي تحدث عدة مرات عن الاستعدادات التي أجراها لاتخاذ خطوات تجاه إيران، وأطلق في كل مرة إشارات مختلفة بشأن التحركات المحتملة، مشيرة إلى أنه تحدث مع إسرائيل بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة غدًا.

وأضافت ديما أبيركرومبي، الدبلوماسية الأمريكية السابقة، في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج منتصف النهار، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنها تستبعد توجيه ضربات إلى إيران خلال الفترة المحيطة بالانتخابات الإسرائيلية، لكنها طرحت تساؤلات بشأن النتائج التي يمكن تحقيقها إذا نُفذت الضربات بعد انتهاء الانتخابات.

وأوضحت ديما أبيركرومبي، الدبلوماسية الأمريكية السابقة، أن تنفيذ ضربة قبل الانتخابات كان من شأنه أن ينعكس سلبًا على الرئيس الأمريكي وحزبه، بينما قد يؤدي تنفيذها بعدها إلى مزيد من التراجع في شعبيته لدى الأمريكيين، ما لم تكن الضربة قوية وحاسمة، وهو احتمال قالت إن كثيرًا من الخبراء يستبعدونه.