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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل فاهيتا الفراخ بالفلفل الملون.. بطعم المطاعم

طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ
أسماء عبد الحفيظ

تعد فاهيتا الفراخ بالفلفل الملون من الأكلات السريعة التي تتميز بمذاقها الشهي وألوانها الجذابة، كما يمكن تقديمها مع الأرز أو البطاطس المقلية أو داخل السندوتشات.

وتتميز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها في المنزل باستخدام صدور الدجاج والفلفل الملون ومجموعة من التوابل التي تمنحها نكهة مميزة، يقدمها الشيف مصطفي العمدة.

مقادير فاهيتا الفراخ بالفلفل الملون

  • نصف كيلو صدور فراخ مخلية.
  • ثمرة فلفل أخضر.
  • ثمرة فلفل أحمر.
  • ثمرة فلفل أصفر.
  • بصلة متوسطة الحجم.
  • 3 ملاعق كبيرة زيت.
  • ملعقة كبيرة عصير ليمون.
  • ملعقة صغيرة خل.
  • ملعقة صغيرة بابريكا.
  • نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.
  • نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة.
  • نصف ملعقة صغيرة كمون.
  • نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة.
  • ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة عمل فاهيتا الفراخ بالفلفل الملون

طريقة عمل فاهيتا الفراخ 

تقطيع الفراخ: قطعي صدور الفراخ إلى شرائح طولية متوسطة الحجم، حتى تنضج بسهولة وتحافظ على طراوتها.

تحضير التتبيلة: اخلطي الزيت وعصير الليمون والخل والبابريكا والثوم البودرة والبصل البودرة والكمون والكزبرة الجافة والملح والفلفل الأسود.

تتبيل الفراخ: ضعي شرائح الدجاج في التتبيلة وقلبيها جيدًا، ثم اتركيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل حتى تتشرب النكهات.

تقطيع الخضراوات: قطعي الفلفل الأخضر والأحمر والأصفر إلى شرائح طولية، وقطعي البصل إلى شرائح رفيعة.

تشويح الفراخ: سخني مقلاة واسعة على نار متوسطة إلى عالية، ثم أضيفي شرائح الدجاج على دفعات حتى تتحمر جيدًا بدلًا من أن تسلق في السوائل المتجمعة داخل المقلاة.

إضافة الخضراوات: أضيفي البصل وقلبيه لدقائق، ثم ضعي شرائح الفلفل الملون وقلبي المكونات حتى تنضج مع الاحتفاظ بجزء من قوامها المقرمش.

التأكد من النضج: اتركي الفراخ حتى تنضج تمامًا من الداخل، ويمكن التأكد باستخدام ميزان حرارة الطعام من وصول درجة الحرارة الداخلية إلى 74 درجة مئوية.

التقديم: قدمي فاهيتا الفراخ ساخنة مع خبز التورتيلا أو العيش البلدي، ويمكن إضافة صوص الثومية أو الزبادي بالليمون حسب الرغبة.

سر نجاح فاهيتا الفراخ مثل المطاعم

  • قطعي الفراخ إلى شرائح متساوية لضمان نضجها في الوقت نفسه.
  • لا تضعي كمية كبيرة من الدجاج في المقلاة مرة واحدة حتى لا تنخفض حرارتها ويتجمع الماء.
  • أضيفي الفلفل الملون قرب نهاية التسوية حتى يحتفظ بلونه وقوامه.
  • اتركي الفراخ في التتبيلة مدة كافية، مع حفظها داخل الثلاجة.
  • لا تطيلي مدة الطهي بعد اكتمال النضج حتى لا تصبح شرائح الدجاج جافة.

طريقة تقديم فاهيتا الفراخ

يمكن تقديم الفاهيتا في سندوتشات التورتيلا مع الخس والطماطم والجبنة، أو بجانب الأرز الأبيض والبطاطس المقرمشة. كما يمكن إضافة شرائح الفلفل الحار لمن يفضل المذاق الحار، أو تقديم صوص الزبادي والثوم بجانبها للحصول على وجبة متكاملة وشهية.

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طريقة عمل فاهيتا الفراخ بالفلفل الملون.. بطعم المطاعم

طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ
طريقة عمل فاهيتا الفراخ

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