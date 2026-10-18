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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الفراخ البانيه بدون بيض.. سر القرمشة والطعم المميز في البيت

الفراخ البانية
الفراخ البانية
ريهام قدري

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل الفراخ البانيه بدون بيض، سواء بسبب عدم توافر البيض في المنزل أو الرغبة في تحضير وصفة سهلة بمكونات بسيطة، مع الحفاظ على طعم شهي وطبقة خارجية مقرمشة وذهبية.

ويمكن تحضير البانيه بدون بيض باستخدام خليط من الدقيق والماء والتوابل، ثم تغليف شرائح الدجاج بالبقسماط قبل القلي، للحصول على وجبة لذيذة تناسب الغداء وتُقدم مع الأرز أو المكرونة والبطاطس المقلية.

مكونات الفراخ البانيه بدون بيض

- نصف كيلو من صدور الدجاج المقطعة إلى شرائح رفيعة.
- كوب من البقسماط.
- نصف كوب من الدقيق.
- نصف كوب من الماء، مع إمكانية الزيادة قليلًا حسب القوام.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.
- ملعقة صغيرة من البصل البودرة.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملح حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة من الخل أو عصير الليمون.
- زيت للقلي.

طريقة تتبيل الفراخ البانيه

1. تقطع صدور الدجاج إلى شرائح متوسطة السمك، ويمكن طرقها برفق لتتساوى في السمك وتُطهى بصورة متجانسة.
2. تُتبل الشرائح بالملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والبصل البودرة والبابريكا والخل أو عصير الليمون.
3. تُترك في التتبيلة لمدة 30 دقيقة داخل الثلاجة حتى تتشرب النكهات.

سر تغليف البانيه بدون بيض

في وعاء عميق، يُخلط الدقيق مع الماء تدريجيًا حتى يتكون خليط متوسط الكثافة، يشبه قوام خليط البان كيك الخفيف، ثم تُضاف إليه رشة من التوابل حسب الرغبة.

بعد ذلك، تُغمس كل شريحة دجاج في خليط الدقيق والماء حتى تُغطى بالكامل، ثم تُنقل إلى البقسماط وتُضغط برفق من الجانبين حتى تلتصق طبقة التغليف باللحم جيدًا.

وللحصول على طبقة أكثر قرمشة، يمكن وضع شرائح البانيه المغلفة في الثلاجة لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل القلي.

طريقة قلي الفراخ البانيه للحصول على اللون الذهبي

1. يُسخن الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة.
2. توضع شرائح البانيه في الزيت الساخن دون تكديسها حتى لا تنخفض درجة حرارة الزيت.
3. تُقلب الشرائح حتى تكتسب لونًا ذهبيًا من الجانبين وتنضج من الداخل.
4. تُرفع على ورق المطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

ويجب التأكد من وصول درجة الحرارة الداخلية للدجاج إلى 74 درجة مئوية لضمان نضجه وسلامته، مع تجنب جعل النار مرتفعة للغاية حتى لا يتحمر البقسماط قبل نضج الدجاج من الداخل.

نصائح لنجاح البانيه بدون بيض

- استخدام شرائح دجاج متساوية السمك لضمان نضجها في الوقت نفسه.
- ضبط قوام خليط الدقيق والماء بحيث يكون قادرًا على الالتصاق بالدجاج دون أن يكون سائلًا للغاية.
- الضغط على البقسماط برفق حتى لا تسقط الطبقة الخارجية أثناء القلي.
- عدم وضع كمية كبيرة من الشرائح في المقلاة مرة واحدة.
- يمكن استخدام البقسماط الخشن للحصول على قرمشة أوضح، أو إضافة القليل من رقائق الذرة غير المحلاة المطحونة إليه.

وبهذه الطريقة، يمكنكِ تحضير فراخ بانيه مقرمشة وشهية بدون استخدام البيض، بمكونات اقتصادية وخطوات سهلة تناسب وجبات الأسرة اليومية.

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