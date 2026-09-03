طريقة عمل فراخ بانيه بالجبنة والسلامي.. بمذاق لا يقاوم

فراخ بانيه بالجبنة والسلامي من الأطباق الرئيسية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق لا يقاوم ومختلف عن الأطباق الأخرى.

قدمت الشيف نهال الشناوي على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فراخ بانيه بالجبنة والسلامي، فيما يلي..

مقادير فراخ بانيه بالجبنة والسلامي



● نص كيلو صدور دجاج فيلية

لتتبيل الفراخ

● ملعقة كبيرة بابريكا

● ملعقة كبيرة بهارات دجاج

● ملعقة كبيرة مسترده

● ملعقة كبيرة باربيكيو صوص

● ملعقة صغيرة فلفل أسود

● ملعقة صغيرة ثوم باودر

● ملعقة صغيرة بصل باودر

● ربع ملعقة كاري

● كوب لبن

● زبادي

للتغليف

● دقيق

● ملعقة كبيرة ثوم باودر

● ملعقة كبيرة بصل باودر

● بهارات دجاج

● بيض

● لبن

● 250 جرام موتزريلا

● سلامي



طريقة تحضير فراخ بانيه بالجبنة والسلامي



في بولة يتبل الدجاج مع الزبادي وجميع البهارات والباربكيو صوص والماسترد والملح والفلفل الاسود ثم تغلف بالدقيق المبهر واللبن والبيض وتحمر في زيت غزير ثم يرص في صاج ويضاف عليه السلامي والموتزاريلا و تدخل فرن ساخن وتقدم ساخنة