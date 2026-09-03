أمطار خفيفة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وتحذر من تلك الأيام

كشفت منار غانم متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد أجواء صيفية مستقرة مع قيم درجات حرارة حول المعدلات الطبيعية، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة.

واضافت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبري تسجل 36 درجة، ولكن نسب الرطوبة تعمل على زيادة الشعور بالحرارة.

ولفتت إلى أنه مع غياب أشعة الشمس تصل نسبة الرطوبة إلى ذروتها، ليكون الطقس ليلا مائل للحرارة رطب، ولكن هناك نشاط للرياح سيعمل على تلطيف الأجواء

ونوهت بوجود فرص ضعيفة لتساقط الأمطار الخفيفة وظهور السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، وحركة البحار معتدلة والطقس مستقر حتى يوم الاثنين.

وأوضحت أنه بداية من يوم الإثنين المقبل، سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يومي الاثنين والثلاثاء.