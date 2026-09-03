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حادث أتوبيس «دهب - نويبع» .. 22 وفاة و28 مصابًا وتحقيقات لكشف أسباب الحادث |فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حادث أتوبيس «دهب - نويبع» .. 22 وفاة و28 مصابًا وتحقيقات لكشف أسباب الحادث |فيديو

حادث أتوبيس دهب نويبع
حادث أتوبيس دهب نويبع
إسراء صبري

شهد طريق دهب نويبع بمحافظة جنوب سيناء حادثًا مأساويًا إثر انقلاب أتوبيس كان في طريقه إلى ميناء نويبع، وأسفر الحادث عن وفاة 22 شخصًا وإصابة 28 آخرين، من إجمالي 50 راكبًا، بينهم مصريون وأردنيون.

وتابع اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، تطورات الحادث، حيث زار مستشفى شرم الشيخ الدولي للاطمئنان على المصابين، وتفقد أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعناية المركزة للأطفال والأقسام الداخلية، للوقوف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للحالات.

أتوبيس كان متجهًا إلى ميناء نويبع

وأوضح محافظ جنوب سيناء، خلال حواره مع قناة «إكسترا نيوز»، أن الأتوبيس كان ضمن مجموعة من الأتوبيسات المتجهة إلى ميناء نويبع، تمهيدًا لاستقلال العبارة إلى ميناء العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأشار إلى أن الحادث وقع أثناء صعود الأتوبيس أحد المنحدرات، حيث اختلت عجلة القيادة، ما أدى إلى اصطدامه بالحاجز الجانبي للطريق، قبل أن يسقط في الهوة المجاورة.

التحقيقات تكشف ملابسات الحادث

وأكد المحافظ أن السبب النهائي للحادث لم يتحدد بشكل قاطع حتى الآن، موضحًا أن هناك عدة احتمالات يجري بحثها، من بينها تعرض السائق لغفوة أو انفجار أحد إطارات الأتوبيس، وهو ما قد يكون أدى إلى اختلال عجلة القيادة وفقدان السيطرة على المركبة.

وأضاف أنه جرى تشكيل لجنة فنية على أعلى مستوى لفحص الأتوبيس وموقع الحادث، والوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوعه.

16 سيارة إسعاف تصل إلى موقع الحادث

وشهد موقع الحادث تحركًا سريعًا من الأجهزة المعنية، حيث أوضح محافظ جنوب سيناء أن أول سيارة إسعاف وصلت إلى المكان بعد نحو 6 دقائق فقط من تلقي البلاغ.

كما جرى الدفع بنحو 16 سيارة إسعاف للتعامل مع المصابين ونقلهم، إلى جانب الاستعانة بسيارتي إسعاف من محافظة شمال سيناء وسيارتين من محافظة السويس، لدعم جهود الإنقاذ والإسعاف.

توزيع المصابين على مستشفيات جنوب سيناء

جرى توزيع المصابين على عدد من مستشفيات المحافظة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث استقبل مستشفى شرم الشيخ الدولي 13 مصابًا، بينما استقبلت مستشفيات مدينة سانت كاترين 9 حالات، في حين استقبل مجمع الفيروز الطبي بمدينة الطور 6 مصابين.

وأكد المحافظ توفير الإمكانات الطبية اللازمة للتعامل مع المصابين، مع متابعة حالتهم الصحية بشكل مستمر، بالتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة ووزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي.

مضاعفة التعويضات لأسر الضحايا والمصابين

وتقدم محافظ جنوب سيناء بخالص التعازي والمواساة إلى أسر ضحايا الحادث من المصريين والأردنيين، مؤكدًا أن أجهزة الدولة تتابع تداعيات الواقعة وتعمل على تقديم الدعم اللازم للمتضررين.

وأشار إلى صدور توجيهات بمضاعفة التعويضات المقررة للمصابين وأسر المتوفين من المصريين، إلى جانب التعويضات الأخرى المرتبطة بالتأمين على الأتوبيس.

إعادة فتح الطريق واستئناف حركة السفر

وعقب وقوع الحادث، دفعت الأجهزة المعنية بعدد من اللوادر والمعدات لرفع آثار الحادث من الطريق، والعمل على إعادة حركة المرور في أسرع وقت.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن الطريق استعاد كفاءته خلال مدة لم تتجاوز نصف ساعة، وعادت الرحلات الأخرى المتجهة إلى ميناء نويبع إلى مسارها، بالتزامن مع استكمال الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.

دهب نويبع محافظة جنوب سيناء ميناء نويبع

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