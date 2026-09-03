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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شروط القبول بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان

المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان
المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان
حسام الفقي

يُعد المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان، التابع لوزارة النقل والخاضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، احد الصروح التعليمية الواعدة والمتخصصة في مجالات تكنولوجيا النقل السككي في مصر والشرق الأوسط، بما يقدمه من برامج تعليمية وتدريبية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل.

ويتيح المعهد لخريجيه فرصًا واعدة للتعاقد والعمل في مختلف قطاعات النقل السككي بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركات التابعة لها، والهيئة القومية للأنفاق، بالإضافة إلى الشركات الأجنبية العاملة في مشروعات النقل داخل مصر، فضلًا عن إتاحة فرص للعمل بالخارج.

وبمناسبة قبول دفعة جديدة من الطلاب للعام الدراسي 2026/2027 يعلن المعهد العالي لتكنولوجيا النقل عن الضوابط والشروط الخاصة بالقبول وفقًا للآتي:
- يقبل المعهد الطلاب ( ذكور فقط ) الحاصلين علي الثانوية العامة ( علمي رياضة ) وخريجي الدبلوم الفني نظام الثلاث سنوات أقسام كهرباء / ميكانيكا وكذلك الحاصلين علي الثانوية الأزهرية ( القسم العلمي )وفقا للقواعد والنسب المنظمة لهذه الفئة بالتنسيق العام ، علي ان لا يزيد سن المتقدم عن  ٢٢ عام في الأول من أكتوبر 2026 .


- يتم التقدم للالتحاق بالمعهد عبر تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي بمراحله المختلفة ، ويحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للقبول بالمعهد ووفقا لمجاميع الطلاب المتقدمين ، علي ان يتم اجتياز المتقدمين لاختبارات ( السمات الشخصية - الطبية - اللياقة البدنية – اللياقة النفسية - كشف الهيئة) .


نظام الدراسة : 
- تستمر الدراسة في المعهد لمدة اربع سنوات بنظام (2 + 2) حيث يحصل الطالب بعد عامين من الدراسة علي دبلوم فني فوق متوسط يؤهلهم لسوق العمل ، فيما يمنح الدارس باستكمال الأربع سنوات درجة البكالوريوس.


مميزات الالتحاق بالمعهد : 
- يوفر المعهد إقامة داخلية كاملة تضمن للطلاب بيئة مناسبة لإكتساب المهارات العلمية والتدريبية التخصصية وممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية طوال فترة دراستهم بالمعهد  . 
- توفير فرص تدريب عملي متميزة داخل قطاعات وزارة النقل تعزز خبراتهم وتؤهلهم لسوق العمل  .
- يعقد المعهد شراكات تعليمية وتدريبية مع كبري شركات النقل العالمية والتي توفر للطلاب فرصة التدريب والتعرف على أحدث التقنيات العالمية .
ولمزيد من التفاصيل يمكن الدخول علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

https://www.facebook.com/share/1Hqfpjb2ar/

المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان وزارة التعليم العالي التعليم العالي

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