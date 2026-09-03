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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة في الدوري المصري

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

استقر الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ملامح التشكيل الذي يخوض به مواجهة سموحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر لمواصلة انطلاقته القوية في المسابقة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سموحة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للفريقين، خاصة في ظل اختلاف موقفهما بجدول ترتيب الدوري.

الأهلي يبحث عن الانتصار الثالث

يدخل الأهلي اللقاء محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، بعدما حقق الفوز في أول مباراتين، ويأمل الفريق في مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق الانتصار الثالث على التوالي، من أجل الاستمرار في المنافسة على صدارة المسابقة.

في المقابل، يحتل سموحة المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة، ويبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي تساعده على تحسين موقفه في جدول الترتيب، رغم صعوبة المهمة أمام حامل الطموحات الكبيرة في البطولة.

عموتة يراهن على منصف بقرار

ويتجه الحسين عموتة إلى الاعتماد على المهاجم منصف بقرار لقيادة الخط الأمامي للأهلي خلال مواجهة سموحة، مع منح الثلاثي أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر أدوارًا هجومية خلف رأس الحربة.

ويعتمد الجهاز الفني للأهلي على هذا التشكيل من أجل زيادة الفاعلية الهجومية، واستغلال التحركات والقدرات الفردية للاعبي الخط الأمامي، بحثًا عن تسجيل هدف مبكر يمنح الفريق أفضلية خلال اللقاء.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا، عمرو الجزار، هادي رياض، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، علي محمود، أحمد السيد زيزو، أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: منصف بقرار.

ويسعى لاعبو الأهلي إلى تنفيذ تعليمات عموتة منذ الدقائق الأولى، مع محاولة فرض السيطرة على مجريات المباراة وحسم المواجهة لصالحهم، بينما يأمل سموحة في إيقاف سلسلة انتصارات الفريق الأحمر والخروج بنتيجة إيجابية من استاد القاهرة


 

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