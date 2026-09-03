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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: الأهلي يسير بشكل جيد في تمديد عقود لاعبيه.. واستقرار في أوضة اللبس

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الأهلي يسير بشكل جيد في ملف تمديد عقود لاعبيه وسط إصرار كبير على الالتزام بسقف الرواتب المُحدد.

الأهلي

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة modern mti الفضائية: الأهلي حسم ملف تمديد عقد كريم الدبيس حتى 2030 وتم الإعلان الرسمي عن ذلك.

وأضاف: الأهلي متمسك بالاستراتيجية الخاصة بسقف الرواتب وهو ما أضفى حالة من الارتياح، والأمور اصبحت مختلفة بين اللاعبين في غرفة الملابس، والعلاقة مميزة، وهناك فارق كبير بشكل واضح في الموسم الحالي عن الموسم الماضي.

وأوضح: الأهلي بدأ مشوار جديد بسيستم مميز، بالالتزام بسقف التعاقدات، وسيرى الجميع النتيجة على مختلف البطولات التي يشارك فيها، والفريق يحتاج لمزيد من الوقت رغم أن بعض التحفظات على عدم وجود بعض اللاعبين أو مشاركة آخرين، وفي كل الأحوال الحسين عموتة هو صاحب القرار.

وأشاد أمير هشام بإدارة ملف تمديد عقود اللاعبين والاستراتيجية الخاصة التي طبقها النادي بواسطة ياسين منصور وسيد عبدالحفيظ ووائل جمعة وعصام سراج الدين.

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