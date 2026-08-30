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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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كيف تحصل على ترخيص مزرعة سمكية بطريقة قانونية وسريعة؟.. ​الشروط والتكاليف

مزارع سمكية
مزارع سمكية
خالد يوسف

للحصول على ترخيص مزرعة سمكية بشكل قانوني وناجح، يجب اتباع خطوات تنظيمية دقيقة أقرتها الجهات الحكومية المختصة، تبدأ بعملية تقديم طلب رسمي مرفقاً بدراسة جدوى معتمدة وموافقة هيئة حماية الثروة السمكية والبيئة، مع تحديد المساحة ومصدر المياه الصالح ونوع التربة، وتضمن هذه الإجراءات مطابقة المشروع للمواصفات الفنية والصحية، مما يحمي الاستثمار، يسهل الحصول على الدعم اللوجستي، ويحقق استدامة الإنتاج الحيواني والمائي بكفاءة عالية.
 

رسوم سنوية تصل إلى 2000 جنيه لترخيص المزارع السمكية

حدد قانون الموادر المائية وتنظيم الثروة السمكية تنظيم إقامة مشاريع الثروة السمكية في مادته"52" حيث حظر القانون إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكي غير المؤجر من الجهاز إلا بترخيص منه وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز ألفي جنيه سنويا للفدان الواحد.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئات هذا الرسم، على أن تسدده نقدا أو إلكترونيا طبقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه.

وأجازت المادة "53" بقرار من الجهاز الترخيص باتباع الاستزراع التكاملي بين الاستزراع السمكي والاستزراع النباتي، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
 

ضوابط خاصة للأقفاص السمكية بالمياه البحرية

حددت المادة "54" المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز

كما حظرت المادة "55" إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز وبعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص.

التفتيش والضبط القضائي لضمان سلامة الاستزراع السمكي

أشارت المادة "56" إلى أن يقوم الجهاز من خلال مأمورى الضبط القضائي بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بالتفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية في المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية.

وأجازت المادة "57" ترخيص من الجهاز الانتفاع بالأراضي الواقعة في ولايتها في الأنشطة المرتبطة بها، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

الأوراق والمستندات المطلوبة

- طلب ترخيص مدموغ باسم صاحب المشروع وموضحاً به (الاسم، العنوان، رقم التليفون، ورقم بطاقة الرقم القومي).

- صورة بطاقة الرقم القومي (مع إحضار الأصل للاطلاع عليه والتحقق منه).

- سند الملكية أو عقد الإيجار للأرض المقامة عليها المزرعة (وفي حالة الإيجار، يلزم تقديم موافقة كتابية من المالك).

- 4 نسخ من خرائط بمقياس 1:2500 يوضح عليها مساحة وموقع المنطقة المراد إقامة المزرعة السمكية بها.

- رسم كروكي يوضح الأماكن المخصصة للري والصرف.

- رسم تخطيطي يوضح الأعمال والمنشآت الصناعية المزمع إقامتها على أرض المزرعة (أصل وصورة).

- إيصال سداد الرسوم المقررة لتقديم الطلب والترخيص.

- موافقة كتابية مسبقة من وزارة الري لتوفير مصدر المياه وتحديد نظام الصرف.
 

شروط الحصول على الموافقة 

– توافر مياه الآبار؛ حيث إن ذلك من الشروط الأساسية لأي مشروع للاستزراع السمكي، حيث يتم وضعها داخل الأحواض.

– ضرورة وضع وعاء من البلاستيك في أرضية أحواض الأسماك لمنع تسرب المياه في الرمال، إذ يُربّى فيه السمك بكثافات عالية.

– تركيب صوب لمنع المياه من التبخير.

– استخدام بدلات الهواء من أجل الأكسجين والبلورات.

– استخدام المياه بعد صرفها من الحوض في الزراعة ولا يتم إهدارها.

– كمية المياه المستخدمة في مزرعة سمكية تبلغ مساحتها فدانًا، تساوى كمية المياه التي يتم استخدامها في ري أكثر من 100 فدان أرض صحراوية.

– مضاعفة عدد السمك في مشروعات الاستزراع السمكي الصحراوي، ويصل عدد السمك إلى 20 كيلو في المتر المكعب. الواحد، وإنتاجية الفدان الواحد تصل إلى أكثر من 100 طن.

الشروط والتكاليف ترخيص مزرعة سمكية مزرعة سمكية بشكل قانوني حماية الثروة السمكية هيئة حماية الثروة السمكية والبيئة

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